Micron do roku 2030 investuje v USA 40 mld. USD

Boise 9. augusta (TASR) - Zákon na podporu produkcie polovodičov v USA má prvé ovocie. Americký koncern Micron oznámil, že v Spojených štátoch do konca tohto desaťročia investuje 40 miliárd USD (39,2 miliardy eur) na zvýšenie výrobných kapacít.



Micron výslovne poukázal na vládne subvencie, ktoré by podľa vlastných slov mohol získať v rámci zákona Chips and Science Act. Koncern patrí medzi popredných producentov pamäťových čipov. Prezident Joe Biden by mal podpísať zákon ešte v utorok.



Spoločnosť očakáva, že investícia, ktorá je súčasťou jej výdavkového balíka v objeme 150 miliárd USD predstaveného ešte v minulom roku, vytvorí až 40.000 pracovných miest.



(1 EUR = 1,0199 USD)