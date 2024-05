Microsoft a Amazon investujú miliardy eur vo Francúzsku

Paríž 13. mája (TASR) - Americký softvérový gigant Microsoft v nedeľu (12. 5.) oznámil investíciu vo výške 4 miliárd eur do rozvoja dátových centier vo Francúzsku. Pripojil sa tak k ďalšiemu americkému gigantovi, Amazonu, ktorý sa zaviazal, že investuje do technologickej infraštruktúry v krajine. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Tieto oznámenia prišli krátko pred samitom Choose France, ktorého cieľom je prilákať do krajiny zahraničných investorov. Francúzsky prezident Emmanuel Macron ho bude hostiť na zámku Versailles neďaleko Paríža.



Prezident Microsoftu Brad Smith povedal agentúre AFP, že posilnenie infraštruktúry umelej inteligencie a cloud computingu bude najväčšou investíciou technologického giganta vo Francúzsku od jeho príchodu do krajiny pred 41 rokmi.



Nové dátové centrum vznikne na východe Francúzska a zároveň sa rozšíria existujúce prevádzky v regióne Paríža a v Marseille, na juhu krajiny.



Aj internetový obchod Amazon plánuje investovať vo Francúzsku viac ako 1,2 miliardy eur, pričom vytvorí vyše 3000 pracovných miest, uviedol v nedeľu úrad francúzskeho prezidenta.



Tieto financie pôjdu na rozvoj cloudovej infraštruktúry Amazon Web Services (AWS), najmä generatívnej umelej inteligencie a logistickej infraštruktúry v rámci služby doručovania balíkov, uvádza sa vo vyhlásení.



Amazon už predtým oznámil vytvorenie 2000 nových pracovných miest vo Francúzsku v roku 2024, čím by sa mal do konca roka zvýšiť počet jeho zamestnancov v krajine na 24.000, najmä v jeho logistických centrách.



AWS je kľúčovou dcérskou spoločnosťou Amazonu a v 1. štvrťroku 2024 vykázala globálne príjmy vo výške 25 miliárd USD (23,19 miliardy eur) najmä vďaka dopytu firiem po cloudových službách a umelej inteligencii.



(1 EUR = 1,0779 USD)