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Microsoft a Mistral AI rozširujú spoluprácu v Európe
Microsoft sa zaviazal priamo využívať časti európskej hardvérovej infraštruktúry, ktorú vyvinula spoločnosť Mistral AI.
Autor TASR
Paríž 21. júla (TASR) - Americký technologický koncern Microsoft a francúzsky startup Mistral AI, ktorý sa zameriava na umelú inteligenciu (AI), výrazne rozširujú svoju spoluprácu. Cieľom novej dohody v hodnote niekoľkých miliárd eur je zásadne posilniť európsku infraštruktúru pre AI a zaviesť jej najmodernejšie modely v citlivých odvetviach a vo verejnej správe, oznámili v utorok obe spoločnosti. Konkrétne sumy nešpecifikovali. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Microsoft sa zaviazal priamo využívať časti európskej hardvérovej infraštruktúry, ktorú vyvinula spoločnosť Mistral AI. Reaguje tým na rýchlo rastúci dopyt po cloudových službách a nástrojoch AI a zároveň sa snaží splniť záväzky, ktoré na seba prevzal minulý rok v súvislosti s európskou digitalizáciou. Integrácia európskych modelov AI spoločnosti Mistral do produktového portfólia spoločnosti Microsoft poskytne zákazníkom flexibilné možnosti nasadenia, uviedli obe spoločnosti.
Táto dohoda podčiarkuje stratégiu spoločnosti Microsoft, ktorá sa v oblasti generatívnej AI nespolieha výlučne na svojho amerického partnera OpenAI, ale už v ranom štádiu zapája aj ďalších kľúčových hráčov do globálneho ekosystému, uviedol Microsoft.
Spoločnosť Mistral so sídlom v Paríži uviedla, že prehĺbením spolupráce získa priamy prístup ku globálnej predajnej sieti Microsoftu a zároveň prispeje k dlhodobému posilneniu pozície Európy ako centra AI.
Microsoft sa zaviazal priamo využívať časti európskej hardvérovej infraštruktúry, ktorú vyvinula spoločnosť Mistral AI. Reaguje tým na rýchlo rastúci dopyt po cloudových službách a nástrojoch AI a zároveň sa snaží splniť záväzky, ktoré na seba prevzal minulý rok v súvislosti s európskou digitalizáciou. Integrácia európskych modelov AI spoločnosti Mistral do produktového portfólia spoločnosti Microsoft poskytne zákazníkom flexibilné možnosti nasadenia, uviedli obe spoločnosti.
Táto dohoda podčiarkuje stratégiu spoločnosti Microsoft, ktorá sa v oblasti generatívnej AI nespolieha výlučne na svojho amerického partnera OpenAI, ale už v ranom štádiu zapája aj ďalších kľúčových hráčov do globálneho ekosystému, uviedol Microsoft.
Spoločnosť Mistral so sídlom v Paríži uviedla, že prehĺbením spolupráce získa priamy prístup ku globálnej predajnej sieti Microsoftu a zároveň prispeje k dlhodobému posilneniu pozície Európy ako centra AI.