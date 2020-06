Prehľad všetkých ocenených riešení Microsoft Awards 2019:

Kultúrna zmena v organizácii s využitím technológií Microsoftu

• Víťaz ČR: Manica, s. r. o.

Riešenie: Digitálna transformácia spolupráce v spoločnosti Telenor CEE – PPF, a. s.

• Finalista ČR: KPCS, s. r. o.

Riešenie: KPCS CZ digitalizuje svoje procesy a posilňuje firemnú kultúru

• Finalista ČR: Virtual Reality Education, s. r. o.

Riešenie: Školenia vo virtuálnej realite



• Víťaz SR: NWT, a. s.

Riešenie: Digitalizácia procesov a centralizácia práce na platforme Microsoft v spoločnosti Partners Group SK



Zdravotníctvo

• Víťaz ČR: YOUR SYSTEM, spol. s r. o.

Riešenie: Riešenie pre hromadné spracovanie FMD (2D GS1 matrix) kódov v prostredí Microsoft Azure

• Finalista ČR: SOITRON, s. r. o.

Riešenie: Náramky pre monitoring pacientov s Alzheimerovou chorobou a epilepsiou

• Finalista ČR: EI SERVICES, s. r. o.

Riešenie: PlasmaStream



• Víťaz SR: Virtual Medicine, s. r. o.

Riešenie: Human Anatomy VR



Bankovníctvo, kapitálové trhy a poisťovníctvo

• Víťaz ČR: Principal engineering, s. r. o.

Riešenie: Náhrada Siebel CRM za MS Dynamics v Českej sporiteľni

• Finalista ČR: kWare, s. r. o.

Riešenie: Revolučný nástroj na výrobu hypotekárneho úveru – „Géčko“

• Finalista ČR: Motionlab, s. r. o.

Riešenie: Vďaka Motionlabu zaviedla INSIA úplne novú formu komunikácie s klientom – personalizované video s prehľadom poistenia



Verejná správa a rozvoj moderného mesta

• Víťaz ČR: Principal engineering, s. r. o.

Riešenie: Nový intranet & portál zamestnancov MPO

• Finalista ČR: Unicorn Systems, a. s.

Riešenie: ChargeUp & Smart Parking: Solution for smart cities

• Finalista ČR: COTREX PC, s. r. o.

Riešenie: STATOTEST



Maloobchod, FMCG a e-tail

• Víťaz ČR: Yieldigo, s. r. o.

Riešenie: Yieldigo

• Finalista ČR: DoDo Czech, s. r. o.

Riešenie: DoDo, data-driven logistika poslednej míle

• Finalista ČR: Konica Minolta IT Solutions Czech, a. s.

Riešenie: Konica Minolta Automotive CRM



• Víťaz SR: DataSentics, a. s.

Riešenie: Shelf Inspector

• Finalista SR: Millennium, spol. s r. o.

Riešenie: Heineken Slovensko pokračuje v digitálnej transformácii nasadením cloudových riešení



Inovácie a modernizácia aplikácií s využitím platformových služieb v cloude

• Víťaz ČR: CLOUDFIELD, a. s.

Riešenie: Zásilkovna zlepšuje zákaznícky komfort s využitím inovatívnych cloudových služieb

• Finalista ČR: Green Ring Solutions, s. r. o.

Riešenie: TravelNET

• Finalista ČR: Principal engineering, s. r. o.

Riešenie: ASAHI konsolidácia interných aplikácií



• Víťaz SR: Sprinx Systems, s. r. o.

Riešenie: ESET Global eStore (GeS)



Výroba a predaj, spracovateľský priemysel a distribúcia komodít

• Víťaz ČR: Unicorn Systems, a. s.

Riešenie: Digitalizácia výrobných procesov v Astra Motor – Implementácia Digitálneho pracoviska 4.0

• Finalista ČR: Plantyst, s. r. o.

Riešenie: Monitoring a optimalizácia výrobných procesov v Crocodille ČR zmenili myslenie zamestnancov

• Finalista ČR: LLP CRM, s. r. o.

Riešenie: Obchodné aktivity Waterlogicu v regióne strednej Európy novo zastrešuje Microsoft Dynamics 365



• Víťaz SR: INFOTECH, s. r. o.

Riešenie: Digital Twin with AI camera vision

• Finalista SR: exe, a. s.

Riešenie: Adopčná kampaň k nasadeniu MS Office 365 v spoločnosti Slovnaft



Školstvo, vzdelávanie a neziskové organizácie

• Víťaz ČR: PLUS4U, a. s.

Riešenie: Online výučbové kurzy Red Monster pre základné a stredné školy



• Finalista SR: QPC, s. r. o.

Riešenie: eŠkôlky



Umelá inteligencia

• Víťaz ČR: FeedYou, s. r. o.

Riešenie: Feedyou AI-Driven Bot Ecosystem, platforma, ktorá vie, ako automatizovať komunikáciu

• Finalista ČR: Intelligent Technologies, s. r. o.

Riešenie: BookBot – inteligentný audítor

• Finalista ČR: Robolytix.com, a. s.

Riešenie: Robolytix.com



• Víťaz SR: Xolution, s. r. o.

Riešenie: InteliBot – digitálny kolega firmy ComAp



Bezpečnosť a ochrana citlivých dát

• Víťaz ČR: Manica, s. r. o.

Riešenie: Pokročilé a moderné zabezpečenie pracovného prostredia – Severočeské doly, a. s.

• Finalista ČR: Safetica Technologies, s. r. o.

Riešenie: Safetica DLP on Azure

• Finalista ČR: Mainstream Technologies, s. r. o.

Riešenie: Implementácia Mainstream Audit Log Downloader alebo MALD v spoločnosti O2 Czech Republic



Community Respons Award

• Víťaz ČR: Unicorn Systems, a. s.

Riešenie: Ministerstvo priemyslu a obchodu – „Ošetřovné“ OSVČ

• Finalista ČR: Keboola Czech, s. r. o.

Riešenie: Chytrá karanténa

• Finalista ČR: Intelligent Technologies, s. r. o.

Riešenie: Operatívny reporting Chytrá karanténa pre Centrálny riadiaci tím COVID-19



• Víťaz SR: Plantyst, s. r. o.

Riešenie: Digitálna karanténa pri strojoch pomáha firme PURGINA zaisťovať každodennú ochranu zdravia jej zamestnancov

• Finalista SR: Soitron, s. r. o.

Riešenie: Webináre a implementácia aplikácie Teams na využitie vo výučbe v ČR a SR – COVID-19

• Finalista SR: predu, s. r. o.

Riešenie: Chatboty, ktoré pomáhali v čase krízových opatrení Slovenskej pošte aj Ministerstvu priemyslu a obchodu ČR



Cena generálneho riaditeľa

• Víťaz ČR: TRASK SOLUTIONS, a. s.

Riešenie: Trask ZenID

Praha/Bratislava 28. júna (OTS) - Celkovo devätnásť riešení partnerov z Českej republiky a zo Slovenska získalo ocenenie v dvadsiatom prvom ročníku Microsoft Awards 2019. Spoločným menovateľom boli moderné technológie a ich využitie pre nové spôsoby vzájomného prepojenia ľudí, dát a procesov. Prvýkrát v histórii sa súťaž konala výhradne online vrátane udeľovania ocenení a navyše mimoriadne v 10 + 1 kategóriách. V rámci špeciálnej ceny za prínos pre spoločnosť (Community Response Award) sa totiž spoločnosť Microsoft rozhodla oceniť partnerov, ktorí rýchlo a flexibilne zareagovali na aktuálnu situáciu posledných mesiacov a svojimi inovatívnymi službami pomohli účinne riešiť náročné výzvy spojené s týmto obdobím. Netradične tak do tejto kategórie zahrnula aj projekty nad rámec uplynulého kalendárneho roka.“ hovorí, obchodný riaditeľ pre malé a stredné firmy a partnerov, Microsoft Česká republika a Slovensko. A dodáva:Riešenia ocenené v rámci už 21. ročníka Microsoft Awards potvrdzujú, že české a slovenské spoločnosti majú seriózny záujem prichádzať s novými, často veľmi inovatívnymi spôsobmi využitia moderných technológií v rozmanitých oblastiach podnikania a ľudskej činnosti. Do súťaže sa prihlásili viac ako dve desiatky nezávislých výrobcov používateľského softvéru (ISV), ktorí uspeli vďaka individuálnemu prístupu a konkrétnym riešeniam vyvinutým priamo na mieru zákazníkom. Často ponúkajú rýchle, účinné a nákladovo efektívne využitie cloudových služieb, umelej inteligencie a Internetu vecí.,“ hovorí, generálny riaditeľ Microsoft Česká republika a Slovensko.Cieľom súťaže Microsoft Awards je vybrať najlepšie a najinovatívnejšie riešenia alebo aplikáciu, ktoré partneri registrovaní v programe Microsoft Partner Network pomohli zrealizovať svojim klientom v uplynulom roku a podporili tak ich digitálnu transformáciu. Pri hodnotení sa odborná porota zameriava na jednotlivé odvetvia a na to, ako technológie pomohli zmeniť vzťah so zákazníkmi, spôsob práce zamestnancov alebo ako umožnili inovovať procesy a výrobu či ako pomohli vzniku nových produktov a služieb. Víťazné riešenia sú potom odporúčané a podporované spoločnosťou Microsoft v Českej republike a na Slovensku. Všetky ocenené riešenia sú tiež publikované v online brožúre Najlepšie riešenie Microsoft Awards za daný rok.