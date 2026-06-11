< sekcia Ekonomika
Microsoft chce prepúšťať vo svojej divízii vyrábajúcej konzoly Xbox
Xbox v ostatných rokoch čelí rastúcim ťažkostiam, keďže sústredenie sa Microsoftu na cloudové hranie nedokázalo kompenzovať klesajúci predaj konzol a nedostatok nových herných titulov.
Autor TASR
Redmond 11. júna (TASR) - Americký softvérový gigant Microsoft plánuje na budúci mesiac rozsiahle prepúšťanie vo svojej divízii, ktorá vyrába konzoly Xbox a obsah videohier. Zároveň chystá výrazné škrty v marketingovom rozpočte divízie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá cituje agentúru Bloomberg News.
Xbox v ostatných rokoch čelí rastúcim ťažkostiam, keďže sústredenie sa Microsoftu na cloudové hranie nedokázalo kompenzovať klesajúci predaj konzol a nedostatok nových herných titulov. Šéfka divízie hier Asha Sharmaová, ktorá sa svojej funkcie ujala vo februári, uviedla, že zisková marža v tejto oblasti podnikania Microsoftu klesla na 3 %. Dodala, že spoločnosť za ostatných päť rokov minula viac ako 20 miliárd USD (17,33 miliárd eur) na obsah, platformy a na dotácie hardvéru, aj keď tržby počas tohto obdobia klesli o takmer pol miliardy USD ročne. Uviedla to agentúra Bloomberg s odvolaním sa na interný e-mail zamestnancom. Sharmaová dodala, že Xbox bude musieť v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch prehodnotiť svoje portfólio.
Presný rozsah prepúšťania zatiaľ nie je jasný. Jeho konkretizácia sa podľa agentúry Bloomberg očakáva krátko po 30. júni, čiže po ukončení terajšieho fiškálneho roka spoločnosti Microsoft.
(1 EUR = 1,1539 USD)
Xbox v ostatných rokoch čelí rastúcim ťažkostiam, keďže sústredenie sa Microsoftu na cloudové hranie nedokázalo kompenzovať klesajúci predaj konzol a nedostatok nových herných titulov. Šéfka divízie hier Asha Sharmaová, ktorá sa svojej funkcie ujala vo februári, uviedla, že zisková marža v tejto oblasti podnikania Microsoftu klesla na 3 %. Dodala, že spoločnosť za ostatných päť rokov minula viac ako 20 miliárd USD (17,33 miliárd eur) na obsah, platformy a na dotácie hardvéru, aj keď tržby počas tohto obdobia klesli o takmer pol miliardy USD ročne. Uviedla to agentúra Bloomberg s odvolaním sa na interný e-mail zamestnancom. Sharmaová dodala, že Xbox bude musieť v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch prehodnotiť svoje portfólio.
Presný rozsah prepúšťania zatiaľ nie je jasný. Jeho konkretizácia sa podľa agentúry Bloomberg očakáva krátko po 30. júni, čiže po ukončení terajšieho fiškálneho roka spoločnosti Microsoft.
(1 EUR = 1,1539 USD)