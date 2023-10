Londýn 13. októbra (TASR) - Americký softvérový gigant Microsoft dokončil akvizíciu výrobcu videohier Activision Blizzard za 69 miliárd USD (65,56 miliardy eur) po tom, ako získal súhlas Británie. Uzavrel tak jednu z najdrahších technologických akvizícií v histórii, ktorá by mohla ovplyvniť celé odvetvie videohier. TASR o tom informuje na základe správ AP, AFP a Reuters.



Microsoft, výrobca Xboxu, to oznámil po tom, čo získal konečný súhlas britského úradu pre hospodársku súťaž, ktorý zmenil svoje predchádzajúce rozhodnutie zablokovať akvizíciu. Odstránil tak poslednú prekážku.



Prevzatie Activision Blizzard, ktorý stojí za hrami ako Call of Duty, Diablo a Overwatch, bude impulzom pre hernú konzolu Xbox od Microsoftu, ktorá je na treťom mieste v predaji za PlayStation a Nintendo. Softvérový gigant má tiež ambície zaradiť tituly Activision do svojej predplatiteľskej služby pre hry, ktorá funguje ako Netflix.



Dokončenie dohody trvalo takmer 22 mesiacov, čo odrážalo obavy konkurentov a vládnych regulačných úradov, že Microsoft by mohol využiť svoju rastúce portfólio hier na zníženie konkurencie. Je to súčasť širšej konsolidácie odvetvia, v ktorom pôsobí aj niekoľko nezávislých vývojárov hier. Tí sa obávajú, že budú odsunutí na vedľajšiu koľaj.



Súhlas britského Úradu pre hospodársku súťaž a trhy (Competition and Markets Authority, CMA) sa očakával po tom, čo minulý mesiac predbežne schválil prepracovaný návrh spoločnosti Microsoft. Úrad prinútil vlastníka Xboxu predať práva na streamovanie, aby tak vyriešil obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže. Hráči, najmä na vznikajúcom trhu cloudových hier, sa tak budú môcť vyhnúť nákup drahých konzol a streamovať hry na tabletoch alebo telefónoch.



Dohoda bola najväčšou skúškou globálnej sily britského úradu po vystúpení Londýna z Európskej únie.



"Nová dohoda zabráni spoločnosti Microsoft v blokovaní konkurencie v oblasti cloudových hier, keď sa tento trh rozbehne, pričom zachová konkurencieschopné ceny a služby pre zákazníkov," uvádza sa vo vyhlásení úradu.



Microsoft oznámil dohodu začiatkom roku 2022 s cieľom podporiť svoj rast v oblasti konzolových, mobilných, počítačových a cloudových hier, aby mohol konkurovať spoločnostiam Tencent či Sony, vlastníkovi PlayStation.



Americká federálna komisia pre obchod (FTC) je proti dohode, ale potom, čo ju CMA povolil, zostala sama. Bojuje síce ďalej, ale Microsoft tvrdí, že mu nezabráni v dokončení dohody.



Európska komisia dala transakcii zelenú v máji, keď akceptovala záväzky Microsoftu licencovať hry Activision, ako Overwatch a World of Warcraft, pre iné platformy.



(1 EUR = 1,0524 USD)