Microsoft dosiahol v 2.štvrťroku 2021/22 výsledky lepšie, ako očakával

Redmond 26. januára (TASR) – Americký softvérový gigant Microsoft dosiahol v 2. štvrťroku svojho finančného roka 2021/2022 výsledky lepšie, ako očakával. Prispel k tomu silný výkon v oblasti cloud computingu a softvéru. Microsoft stále ťaží z presunu práce, zábavy, nakupovania a učenia sa do on-line priestoru počas pandémie nového koronavírusu.



Americký technologický kolos, ktorý minulý týždeň oznámil dohodu o kúpe herného giganta Activision Blizzard, v stredu uviedol, že jeho zisk sa v posledných troch mesiacoch minulého roka zvýšil na 18,77 miliardy USD (16,66 miliardy eur) alebo 2,48 USD na akciu z 15,46 miliardy USD alebo 2,03 USD/akciu v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka. Analytici pritom očakávali zisk v priemere 2,31 USD na akciu.



Tržby Microsoft v 2. štvrťroku vzrástli o 20 % na 51,73 miliardy USD zo 43,08 miliardy USD rok predtým, zatiaľ čo analytici odhadovali, že dosiahnu 50,88 miliardy USD.



„Digitálna technológia je najflexibilnejší zdroj, ktorý má svet k dispozícii na prekonanie obmedzení a zmenu každodennej práce a života,“ povedal generálny riaditeľ Satya Nadella. Microsoft smeruje tiež investície do prekvitajúceho trhu s videohrami a rozšírenia metaverza, vízie virtuálnej reality pre budúcnosť internetu.



Nadella poukázal na desiatky miliónov ľudí, ktorí hrajú hry ako Forza, Halo a Minecraft. Akvizícia problémového, ale veľmi úspešného Activisionu urobí z Microsoftu tretiu najväčšiu hernú spoločnosť z hľadiska príjmov, za Tencentom a Sony.



Fúziu však musia ešte schváliť regulačné úrady, a to v čase, keď sa Európa a Spojené štáty snažia udržať na uzde veľké technologické spoločnosti.



Výnosy v divízii Microsoftu, ktorá vyrába konzoly Xbox a obsah videohier, vzrástli v 2. štvrťroku o 10 %.



Jedným z hlavných motorov rastu príjmov v 2. kvartáli bol tiež tzv. cloudový biznis. V dôsledku pandémie sa celý svet presunul k práci z domu, čo podporuje predaj cloudových služieb.



Tržby z cloudu v období október-december 2021 vzrástli o 32 % na 22,1 miliardy USD, povedala Amy Hoodová, viceprezidentka a finančná riaditeľka Microsoftu. A tržby z inteligentných cloudových služieb sa v uplynulom štvrťroku zvýšili o 26 % na 18,3 miliardy USD, vďaka nárastu tržieb Azure a iných cloudových služieb o 46 %.



Microsoft konkuruje spoločnostiam Amazon a Google na trhu cloud computingu.



Aj príjmy z operačného systému Windows v uplynulom kvartáli rástli vďaka tomu, čo Nadella nazval „renesanciou“ trhu s osobnými počítačmi (PC), ktorý chradol predtým, ako pandémia prinútila množstvo ľudí na celom svete zostať doma.



Nadella očakáva, že digitálna technológia zostane cenným zdrojom príjmov, keďže ľudia aj firmy menia spôsob života a spoločnosť hľadá riešenia problémov, ako je nedostatok pracovnej sily.



„Prežívame generačný posun v našej ekonomike a spoločnosti,“ dodal Nadella.



(1 EUR = 1,1268 USD)