Microsoft investuje do rozvoja AI v Indii 17,5 miliardy USD
Globálne technologické koncerny sa v súčasnosti čoraz viac zameriavajú na indický trh.
Autor TASR
Naí Dillí 9. decembra (TASR) - Americký technologický gigant Microsoft plánuje v Indii veľké investície. Spoločnosť v utorok oznámila, že do rozvoja infraštruktúry umelej inteligencie (AI) v najľudnatejšej krajine sveta počas štyroch rokov vloží 17,5 miliardy dolárov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Generálny riaditeľ Microsoftu Satya Nadella, ktorý v Naí Dillí rokoval s indickým premiérom Naréndrom Módím, označil projekt za „našu doteraz najväčšiu investíciu v Ázii“. „Pokiaľ ide o AI, svet je vo vzťahu k Indii optimistický,“ napísal Módí po stretnutí na sociálnej sieti X.
Globálne technologické koncerny sa v súčasnosti čoraz viac zameriavajú na indický trh. Napríklad spoločnosť Google v októbri oznámila, že v nasledujúcich piatich rokoch v ázijskej krajine investuje do rozvoja AI a dátových centier 15 miliárd USD.
