Microsoft investuje do umelej inteligencie v SAE
Približne dve tretiny financií pôjdu na výstavbu dátových centier pre umelú inteligenciu (AI) a cloud v SAE a tretina na plánované lokálne prevádzkové náklady.
Autor TASR
Abú Zabí 3. novembra (TASR) - Americký technologický gigant Microsoft v pondelok oznámil investíciu do umelej inteligencie a cloudových výpočtov v Spojených arabských emirátoch (SAE) vo výške 15,2 miliardy USD (13,20 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.
Spoločnosť Microsoft v pondelok oznámila tiež, že v rámci dohody schválenej americkým ministerstvom obchodu dodá SAE najpokročilejšie čipy AI. Presnejšie, schválená licencia umožňuje dodávku viac ako 60.000 čipov Nvidia vrátane pokročilých grafických procesorov GB300 Grace Blackwell pre dátové centrá v tejto blízkovýchodnej krajine.
„Tieto grafické procesory používame na poskytovanie prístupu k pokročilým modelom umelej inteligencie od spoločností OpenAI, Anthropic, poskytovateľov open source a samotného Microsoftu,“ povedal podpredseda predstavenstva a prezident Brad Smith. Dodal, že Microsoft je prvou spoločnosťou, ktorá získala od administratívy prezidenta Donalda Trumpa exportné licencie na dodávku čipov GPU do SAE.
SAE sú blízkym spojencom USA a obľúbenou investičnou destináciou, ale Washington sa snaží vyhnúť tomu, aby najpokročilejšie čipy skončili u konkurentov, ako je Čína. Preto v niektorých prípadoch obmedzil prístup k najpokročilejším americkým procesorom, ktoré dokážu prevádzkovať najnovšie modely umelej inteligencie.
(1 EUR = 1,1514 USD)
