Microsoft investuje miliardy do OpenAI

Redmond 23. januára (TASR) – Americký softvérový gigant Microsoft v pondelok oznámil, že v nasledujúcich rokoch investuje ďalšie miliardy dolárov do startupu OpenAI, ktorý sa venuje umelej inteligencii (AI). TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



Technologický gigant označil svoju novú dohodu s OpenAI za tretiu fázu rozširujúceho sa partnerstva, ktoré sa začalo investíciou 1 miliardy USD (919,88 milióna eur) v roku 2019. Konkrétnu výšku najnovšej investície v dolároch však nezverejnil.



Partnerstvo umožní Microsoftu lepšie konkurovať spoločnosti Google pri komercializácii nových objavov AI, ktoré by mohli transformovať mnohé profesie, ako aj podnikanie v oblasti internetového vyhľadávania.



Bezplatný nástroj na písanie ChatGPT od OpenAI bol spustený 30. novembra a upriamil pozornosť verejnosti na možnosti nových pokrokov v oblasti AI.



Je súčasťou novej generácie systémov strojového učenia, ktoré dokážu konverzovať, vytvárať čitateľný text na požiadanie a video na základe toho, čo sa naučili z rozsiahlej databázy digitálnych kníh, on-line spisov a iných médií.



Microsoft tak bude môcť využívať technológiu OpenAI a integrovať ju do svojich produktov. A superpočítače Microsoftu pomáhajú zase startupu s náročnými systémami AI.



"Naše partnerstvo s OpenAI sme vytvorili na základe spoločnej ambície zodpovedne napredovať v špičkovom výskume AI a demokratizovať AI ako novú technologickú platformu," uviedol generálny riaditeľ Microsoftu Satya Nadella vo vyhlásení.



"V tejto ďalšej fáze nášho partnerstva budú mať vývojári a organizácie v rôznych odvetviach prístup k najlepšej infraštruktúre AI, modelom a reťazcu nástrojov s Azure, aby mohli vytvárať a spúšťať svoje aplikácie," dodal.



OpenAI si v uplynulých rokoch získal obrovskú pozornosť vďaka aplikáciám poháňaným AI vrátane obrazovej platformy DALL-E a nedávno aj chatbota ChatGPT. Záujem o ChatGPT explodoval v novembri, keď sa stal dostupným pre širokú verejnosť.



OpenAI vo vyhlásení uviedol, že investícia Microsoftu mu umožní vyvíjať a skúmať AI, ktorá je čoraz "bezpečnejšia, užitočnejšia a výkonnejšia".



Najnovšia investícia však prichádza krátko po tom, ako Microsoft 18. januára oznámil, že prepustí 10.000 zamestnancov.



(1 EUR = 1,0871 USD)