Microsoft investuje takmer 3 miliardy eur do AI a cloudu vo Švédsku

Štokholm 3. júna (TASR) - Microsoft investuje 33,7 miliardy švédskych korún (2,95 miliardy eur) do rozšírenia svojej cloudovej infraštruktúry a umelej inteligencie (AI) vo Švédsku v priebehu dvoch rokov. Oznámil to v pondelok softvérový gigant. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Rastúca popularita generatívnej AI vyvolala dopyt po cloudových službách, čo podnietilo firmy vrátane Microsoftu a Amazon Web Services investovať miliardy dolárov do budovania dátových centier v Európe.



Microsoft vlani v novembri oznámil investíciu do dátových centier v Británii a vo februári 2024 investície v Nemecku a Španielsku. Prezident Microsoftu Brad Smith poznamenal, že prídu ďalšie podobné oznámenia, pravdepodobne na jeseň.



Microsoft plánuje nasadiť 20.000 najpokročilejších grafických procesorových jednotiek, ktoré urýchľujú výpočty, vo svojich švédskych dátových centrách v Sandvikene, Gavle a Staffanstorpe.



Spoločnosť použije rýchlejšie procesory od Nvidie a môže použiť polovodiče od AMD a nakoniec aj niektoré vlastné čipy, povedal Smith.



Preteky vo vývoji generatívnych programov AI viedli k prudkému nárastu dopytu po pokročilých čipoch schopných podporovať tieto zložité aplikácie.



Microsoft uviedol, že sa zaviazal podporiť AI v celom severskom regióne, kam okrem Švédska patria aj Fínsko, Nórsko, Dánsko a Island.



Americká spoločnosť plánuje počas troch rokov vyškoliť 250.000 Švédov so zručnosťami v rámci AI.



Investuje tiež do obnoviteľnej energie a vo Švédsku si už zaobstarala takmer 1000 megawattov (MW) obnoviteľnej energie.



Analytici Goldman Sachs považujú rozmach AI za príležitosť v hodnote takmer 1 bilióna USD (922,34 miliardy eur) pre toto odvetvie, keďže technologické spoločnosti investujú do dátových centier, aby trénovali svoje jazykové modely náročné na energiu.



"AI je technologická transformácia, ktorá by sa mala vnímať ako multiplikátor alebo katalyzátor. Je súčasťou stratégie posunu vpred, keď po úspešnom boji s infláciou vstúpime do novej fázy, do investičnej fázy," povedal Ulf Kristersson, švédsky premiér.



(1 EUR = 11,4035 SEK;1 EUR = 1,0842 USD)