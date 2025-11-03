Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 3. november 2025Meniny má Hubert
< sekcia Ekonomika

Microsoft investuje v Spojených arabských emirátoch vyše 15 mld. USD

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Najväčší podiel na investícii pripadá na rozšírenie dátových centier umelej inteligencie (AI) v celých Spojených arabských emirátoch, uviedol pre Reuters prezident Microsoft Brad Smith.

Autor TASR
Abú Zabí 3. novembra (TASR) - Americký technologický gigant Microsoft plánuje investovať v Spojených arabských emirátoch (SAE) v priebehu siedmich rokov do konca roka 2029 viac ako 15 miliárd dolárov (12,98 miliardy eur). Spoločnosť zároveň v pondelok oznámila, že od administratívy prezidenta Donalda Trumpa získala povolenia na vývoz pokročilých čipov do krajiny v oblasti Perzského zálivu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Najväčší podiel na investícii pripadá na rozšírenie dátových centier umelej inteligencie (AI) v celých Spojených arabských emirátoch, uviedol pre Reuters prezident Microsoft Brad Smith. Microsoft už minulý rok získal od americkej vlády vývozné licencie súvisiace s projektmi v SAE a súčasná administratíva vydala nové povolenia na tento rok, dodal Smith na okraj konferencie o energetike v Abú Zabí.

Spojené arabské emiráty vynakladajú miliardy dolárov na to, aby sa stali globálnym centrom AI a snažia sa využiť svoje silné vzťahy s Washingtonom na zabezpečenie prístupu k americkým technológiám, ako sú napríklad niektoré z najpokročilejších čipov na svete, napísala agentúra Reuters.

(1 EUR = 1,1554 USD)
.

Neprehliadnite

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry

HRABKO:Prezident by podpisom zákona o hazarde mohol konať protiústavne