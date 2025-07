Microsoft je druhou firmou na svete s trhovou hodnotou nad 4 bil. USD

New York 31. júla (TASR) - Americká softvérová spoločnosť Microsoft sa vo štvrtok stala druhou verejne obchodovanou spoločnosťou na svete, ktorej trhová hodnota prekročila hranicu 4 biliónov USD (3,49 bilióna eur). Tou prvou bol americký výrobca čipov Nvidia, ktorý túto hranicu prekročil začiatkom júla. Informovala o tom agentúra DPA.



Trhová hodnota Microsoftu prekročila historickú hranicu po tom, ako firma zverejnila svoje výsledky za 4. kvartál súčasného obchodného roka. Výsledky boli pozitívne najmä v dôsledku silného dopytu po umelej inteligencii (AI) a cloudových službách. To sa odrazilo na vývoji akcií Microsoftu, ktoré počas štvrtkového obchodovania vzrástli približne o 5 %.



Tržby Microsoftu za 4. štvrťrok obchodného roka 2024/2025, čo predstavuje obdobie od apríla do konca júna, vzrástli v medziročnom porovnaní o 18 % na 76,4 miliardy USD. V rámci nich divízia cloudových služieb Azure zvýšila tržby o 34 %. Čistý zisk sa zvýšil takmer o štvrtinu na 27,2 miliardy USD.



Za celý obchodný rok Microsoft vykázal rast zisku o 16 % na takmer 102 miliárd USD. Tržby dosiahli 282 miliárd USD, čo predstavuje rast o 15 %. V obidvoch prípadoch tak spoločnosť prekonala očakávania analytikov.



Napriek tomu, že Microsoft ako druhá spoločnosť na svete prekročila z pohľadu trhovej hodnoty hranicu 4 biliónov USD, Nvidia, ktorej sa to podarilo 9. júla, je naďalej firmou s najvyššou trhovou hodnotou. Tá v jej prípade predstavuje momentálne zhruba 4,4 bilióna USD.



(1 EUR = 1,1446 USD)