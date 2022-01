HERNÝ PRIEMYSEL: Microsoft kupuje Activision Blizzard

Santa Monica 18. januára (TASR) - Americká spoločnosť Microsoft kupuje vydavateľstvo Activision Blizzard, ktoré stojí za značkami Call of Duty, Diablo či Warcraft. Kontrakt, ktorý predstavuje najväčší obchod v histórii herného priemyslu, dosahuje hodnotu takmer 70 miliárd USD.



Microsoft, pre ktorý je to rovnako historicky najväčšia akvizícia, uviedol, že prevezme Activision Blizzard celkovo za 68,7 miliardy USD (60,44 miliardy eur) v hotovosti. Za akciu vydavateľstva tak Microsoft ponúkol 95 USD, čo predstavuje 45-percentnú prémiu v porovnaní s piatkovou uzatváracou cenou akcií firmy.



Akvizícia výrazne posilní pozíciu Microsoftu na prudko rastúcom trhu videohier. Podľa spoločnosti pre prieskum trhu Mordor Intelligence dosiahol globálny trh v tejto oblasti v minulom roku hodnotu 173,7 miliardy USD a očakáva sa, že v roku 2027 by mohol vzrásť až na 314,4 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1367 USD)