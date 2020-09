Microsoft kupuje herné štúdio Zenimax Media za 7,5 miliardy USD

Redmond 21. septembra (TASR) - Americký softvérový gigant Microsoft posilňuje svoju hernú divíziu okolo konzoly Xbox veľkou akvizíciou.



Koncern kupuje Zenimax Media, čo je materská spoločnosť Bethesda Softworks a niektorých ďalších známych herných vývojárov. Microsoft podľa dohody o prevzatí zaplatí za Zenimax 7,5 miliardy USD (6,4 miliardy eur) v hotovosti.



Spoločnosť Zenimax a jej štúdiá zamestnáva okolo 2300 ľudí a má na konte také herné hity, ako sú Doom, Fallout alebo The Elder Scrolls. Firma so sídlom vo Washington DC vznikla v roku 1999. Po prevzatí by mala naďalej fungovať pod strechou Microsoftu so svojou doterajšou štruktúrou aj vedením.



Akvizíciu ešte musia schváliť príslušné regulačné orgány. Microsoft počíta s jej uzavretím v druhej polovici prebiehajúceho fiškálneho roka. Transakcia by mala mať len minimálny vplyv na prevádzkový zisk koncernu.



(1 EUR = 1,1787 USD)