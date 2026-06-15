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Microsoft od 1. júla výrazne zdražuje
Ako môžu firmy ochrániť svoje rozpočty pred „AI daňou“ za bežný kancelársky softvér?
Autor OTS
Brno 15. júna (OTS) - Už o niekoľko dní začne spoločnosť Microsoft účtovať svojim zákazníkom podľa nového cenníka, čo znamená, že bežné programy ako Word, Excel alebo Outlook budú pre firmy opäť drahšie. Zdraženie, ktoré pri bežných firemných plánoch dosahuje 16 % a v niektorých prípadoch aj viac, je ďalším dôkazom toho, že integrácia umelej inteligencie do podnikového softvéru so sebou prináša nemalé náklady. Existujú však aj lacnejšie alternatívy v podobe hybridných modelov.
Masívne nasadzovanie funkcií súvisiacich s umelou inteligenciou a nových bezpečnostných prvkov sú hlavnými hybnými silami cenových zmien naprieč produktovým portfóliom Microsoftu. Hoci moderní AI asistenti môžu byť pre určité tímy prínosom, drvivá väčšina zamestnancov potrebuje na svoju prácu iba textový editor Word, základné tabuľky v Exceli alebo e-mailovú schránku v Outlooku, prípadne PowerPoint na tvorbu prezentácií a MS Teams na online komunikáciu. Napriek tomu si všetci kvôli integrácii umelej inteligencie v podobe produktu Copilot budú musieť od leta výrazne priplatiť. Zákazníkom s už existujúcimi zmluvami sa nové ceny automaticky premietnu do faktúr pri najbližšom dátume ich obnovy.
Zverejnené cenníky Microsoftu pritom ukazujú, že zákazníci si priplatia prakticky za všetky bežné varianty predplatného. Nižšie uvádzame tri typické situácie zahŕňajúce najrozšírenejšie produkty, ako aj jednu situáciu s extrémnou mierou zdraženia:
1. Základné cloudové služby (Microsoft 365 Business Basic)
Tento základný balík poskytuje najmä menším firmám profesionálny e-mail, firemný chat a zdieľané úložisko. Zamestnanci v ňom síce majú Word alebo Excel, môžu ich však používať iba cez internetový prehliadač, nie ako klasické programy nainštalované v počítači. Táto kľúčová online verzia od júla zdražie zo 6 USD na 7 USD za používateľa mesačne, čo predstavuje nárast o 16 %. Ak by sme uvažovali o modelovej situácii, v ktorej firma prevádzkuje 100 predplatných, ročne si priplatí približne 1 148 EUR.
2. Klasické programy v predplatnom (Microsoft 365 Business Standard)
Najčastejšia voľba malých a stredných firiem na bežnú kancelársku prácu kombinuje online služby s možnosťou nainštalovať si klasický Word, Excel, Outlook alebo PowerPoint priamo do počítača či notebooku. Tento obľúbený plán zdražie z 12,50 USD na 14 USD, čo predstavuje nárast o 12 %. Pri 100 predplatných bude musieť firma ročne vynaložiť o 1 800 USD viac, teda v prepočte približne o 1 722 EUR viac.
3. Veľké firemné balíky a prémiové licencie (Office 365 E3)
Tento plán si vyberajú väčšie spoločnosti so stovkami zamestnancov. Okrem bežných programov, ako sú Word a Excel, totiž obsahuje aj pokročilé nástroje na zabezpečenie firemných dát, správu prístupov a neobmedzenú archiváciu e-mailov. Táto komplexná verzia, obľúbená najmä vo veľkých korporáciách, zdražie z 23 USD na 26 USD, čo predstavuje nárast o 13 %. Za každých 100 predplatných bude musieť firma ročne zaplatiť o 3 485 EUR viac než doteraz.
4. Pracovníci v teréne a vo výrobe (Microsoft 365 F1)
Paradoxne, najväčší percentuálny nárast sa týka najlacnejších verzií pre operatívnych pracovníkov, známych ako Frontline plány, určených najmä pre zamestnancov vo výrobe, v teréne, na predajniach a v podobných prostrediach. Hoci sú aktuálne ceny minimálne, skok z 2,25 USD na 3 USD predstavuje zdraženie až o 33 %, hoci práve títo ľudia využijú nové AI funkcie najmenej. Náklady na 100 predplatných tak ročne vzrastú o 861 EUR.
Umelá daň za umelú inteligenciu
Na predplatné dnes globálne spoliehajú 4 milióny firiem, a hoci Microsoft nezverejňuje detailné informácie o predajoch jednotlivých produktov, podľa skorších informácií a súčasných odhadov sa počet firemných používateľov online produktov „Office 365“ môže dnes pohybovať okolo pol miliardy ľudí. Nezdražuje teda len „nejaký softvér“. Microsoft zvyšuje prevádzkové náklady priamo naviazané na stovky miliónov pracovných miest, a ide tak o obrovskú „daň“ uvalenú na globálny biznis.
Pre veľkú časť firemnej administratívy je predplácanie najnovších funkcií zbytočným plytvaním prostriedkami a trendu, pri ktorom výrobcovia integrujú umelú inteligenciu do pozadia, sa na trhu už začalo hovoriť „AI daň“.
Cestou, ako sa vymaniť z AI dane a rastúcich nákladov na cloudové predplatné, je premyslene zostavený hybridný model. Namiesto drahého predplatného s nutnosťou pravidelnej obnovy si firma pre väčšinu zamestnancov jednorazovo zaobstará trvalú licenciu. Ak navyše siahne po druhotnom softvéri, teda už skôr použitých a právne čistých licenciách, môže tieto známe programy ako Word, Excel a ďalšie získať za zlomok pôvodnej ceny. K týmto trvalým licenciám si potom dokúpi najlacnejší cloudový plán na prevádzku e-mailových schránok alebo aplikácie Teams. Drahé plnohodnotné predplatné s množstvom pokročilých funkcií firma obstará iba pre úzku skupinu analytikov alebo vrcholových manažérov, ktorí ich skutočne aktívne využijú.
Cenové úspory sú v prípade hybridného riešenia skutočne zásadné. „Ak väčšia firma prejde na typické plné predplatné vo forme Office 365 E3, potom od júla zaplatí za každých 100 licencií a jeden rok používania 194-tisíc eur. Ak si však zvolí hybridný variant, zaplatí len 132-tisíc eur. Úspora počas troch rokov tak dosahuje pozoruhodných 188 600 EUR na každých 100 používateľov,“ vysvetľuje Jiří Trampota, produktový špecialista spoločnosti Forscope.
Hybridným prístupom si pritom firma zachová pre zamestnancov známe a plne funkčné pracovné prostredie, no zároveň získa výrazne lepšiu kontrolu nad dlhodobými nákladmi na softvér.
Príklad úspor z hybridného modelu
Pre menšie firmy sa ako optimálne hybridné riešenie ponúka kombinácia základného balíka Microsoft 365 Business Basic a trvalej licencie Office. Pre väčšie organizácie so stovkami používateľov rovnakú logiku napĺňa kombinácia Office 365 E1 a balíka Office LTSC Professional Plus 2024. Zatiaľ čo Office 365 E1 za prijateľné náklady zabezpečuje e-mail, cloudové úložisko a online služby, balík starších trvalých licencií Office LTSC Professional Plus 2024 ho dopĺňa o aplikácie Word, Excel, Outlook alebo PowerPoint nainštalované klasicky priamo v počítači. Ročná úspora hybridného riešenia predstavuje približne 61 500 EUR na každých 100 používateľov.
Jiří Trampota
Microsoft product specialist
Masívne nasadzovanie funkcií súvisiacich s umelou inteligenciou a nových bezpečnostných prvkov sú hlavnými hybnými silami cenových zmien naprieč produktovým portfóliom Microsoftu. Hoci moderní AI asistenti môžu byť pre určité tímy prínosom, drvivá väčšina zamestnancov potrebuje na svoju prácu iba textový editor Word, základné tabuľky v Exceli alebo e-mailovú schránku v Outlooku, prípadne PowerPoint na tvorbu prezentácií a MS Teams na online komunikáciu. Napriek tomu si všetci kvôli integrácii umelej inteligencie v podobe produktu Copilot budú musieť od leta výrazne priplatiť. Zákazníkom s už existujúcimi zmluvami sa nové ceny automaticky premietnu do faktúr pri najbližšom dátume ich obnovy.
Zverejnené cenníky Microsoftu pritom ukazujú, že zákazníci si priplatia prakticky za všetky bežné varianty predplatného. Nižšie uvádzame tri typické situácie zahŕňajúce najrozšírenejšie produkty, ako aj jednu situáciu s extrémnou mierou zdraženia:
1. Základné cloudové služby (Microsoft 365 Business Basic)
Tento základný balík poskytuje najmä menším firmám profesionálny e-mail, firemný chat a zdieľané úložisko. Zamestnanci v ňom síce majú Word alebo Excel, môžu ich však používať iba cez internetový prehliadač, nie ako klasické programy nainštalované v počítači. Táto kľúčová online verzia od júla zdražie zo 6 USD na 7 USD za používateľa mesačne, čo predstavuje nárast o 16 %. Ak by sme uvažovali o modelovej situácii, v ktorej firma prevádzkuje 100 predplatných, ročne si priplatí približne 1 148 EUR.
2. Klasické programy v predplatnom (Microsoft 365 Business Standard)
Najčastejšia voľba malých a stredných firiem na bežnú kancelársku prácu kombinuje online služby s možnosťou nainštalovať si klasický Word, Excel, Outlook alebo PowerPoint priamo do počítača či notebooku. Tento obľúbený plán zdražie z 12,50 USD na 14 USD, čo predstavuje nárast o 12 %. Pri 100 predplatných bude musieť firma ročne vynaložiť o 1 800 USD viac, teda v prepočte približne o 1 722 EUR viac.
3. Veľké firemné balíky a prémiové licencie (Office 365 E3)
Tento plán si vyberajú väčšie spoločnosti so stovkami zamestnancov. Okrem bežných programov, ako sú Word a Excel, totiž obsahuje aj pokročilé nástroje na zabezpečenie firemných dát, správu prístupov a neobmedzenú archiváciu e-mailov. Táto komplexná verzia, obľúbená najmä vo veľkých korporáciách, zdražie z 23 USD na 26 USD, čo predstavuje nárast o 13 %. Za každých 100 predplatných bude musieť firma ročne zaplatiť o 3 485 EUR viac než doteraz.
4. Pracovníci v teréne a vo výrobe (Microsoft 365 F1)
Paradoxne, najväčší percentuálny nárast sa týka najlacnejších verzií pre operatívnych pracovníkov, známych ako Frontline plány, určených najmä pre zamestnancov vo výrobe, v teréne, na predajniach a v podobných prostrediach. Hoci sú aktuálne ceny minimálne, skok z 2,25 USD na 3 USD predstavuje zdraženie až o 33 %, hoci práve títo ľudia využijú nové AI funkcie najmenej. Náklady na 100 predplatných tak ročne vzrastú o 861 EUR.
Umelá daň za umelú inteligenciu
Na predplatné dnes globálne spoliehajú 4 milióny firiem, a hoci Microsoft nezverejňuje detailné informácie o predajoch jednotlivých produktov, podľa skorších informácií a súčasných odhadov sa počet firemných používateľov online produktov „Office 365“ môže dnes pohybovať okolo pol miliardy ľudí. Nezdražuje teda len „nejaký softvér“. Microsoft zvyšuje prevádzkové náklady priamo naviazané na stovky miliónov pracovných miest, a ide tak o obrovskú „daň“ uvalenú na globálny biznis.
Pre veľkú časť firemnej administratívy je predplácanie najnovších funkcií zbytočným plytvaním prostriedkami a trendu, pri ktorom výrobcovia integrujú umelú inteligenciu do pozadia, sa na trhu už začalo hovoriť „AI daň“.
Cestou, ako sa vymaniť z AI dane a rastúcich nákladov na cloudové predplatné, je premyslene zostavený hybridný model. Namiesto drahého predplatného s nutnosťou pravidelnej obnovy si firma pre väčšinu zamestnancov jednorazovo zaobstará trvalú licenciu. Ak navyše siahne po druhotnom softvéri, teda už skôr použitých a právne čistých licenciách, môže tieto známe programy ako Word, Excel a ďalšie získať za zlomok pôvodnej ceny. K týmto trvalým licenciám si potom dokúpi najlacnejší cloudový plán na prevádzku e-mailových schránok alebo aplikácie Teams. Drahé plnohodnotné predplatné s množstvom pokročilých funkcií firma obstará iba pre úzku skupinu analytikov alebo vrcholových manažérov, ktorí ich skutočne aktívne využijú.
Cenové úspory sú v prípade hybridného riešenia skutočne zásadné. „Ak väčšia firma prejde na typické plné predplatné vo forme Office 365 E3, potom od júla zaplatí za každých 100 licencií a jeden rok používania 194-tisíc eur. Ak si však zvolí hybridný variant, zaplatí len 132-tisíc eur. Úspora počas troch rokov tak dosahuje pozoruhodných 188 600 EUR na každých 100 používateľov,“ vysvetľuje Jiří Trampota, produktový špecialista spoločnosti Forscope.
Hybridným prístupom si pritom firma zachová pre zamestnancov známe a plne funkčné pracovné prostredie, no zároveň získa výrazne lepšiu kontrolu nad dlhodobými nákladmi na softvér.
Príklad úspor z hybridného modelu
Pre menšie firmy sa ako optimálne hybridné riešenie ponúka kombinácia základného balíka Microsoft 365 Business Basic a trvalej licencie Office. Pre väčšie organizácie so stovkami používateľov rovnakú logiku napĺňa kombinácia Office 365 E1 a balíka Office LTSC Professional Plus 2024. Zatiaľ čo Office 365 E1 za prijateľné náklady zabezpečuje e-mail, cloudové úložisko a online služby, balík starších trvalých licencií Office LTSC Professional Plus 2024 ho dopĺňa o aplikácie Word, Excel, Outlook alebo PowerPoint nainštalované klasicky priamo v počítači. Ročná úspora hybridného riešenia predstavuje približne 61 500 EUR na každých 100 používateľov.
Jiří Trampota
Microsoft product specialist
O spoločnosti Forscope: Forscope je najväčší softvérový broker v strednej a východnej Európe. Spoločnosť pomáha podnikom a verejným inštitúciám optimalizovať ich licenčné stratégie, znižovať celkové výdavky na softvér a vyhnúť sa dlhodobej závislosti od predplatných modelov SaaS – pri zachovaní plnej zhody, transparentnosti a dlhodobej udržateľnosti ich IT prostredí.