Microsoft podľa Trumpa rokuje o prevzatí TikToku v USA

Washington 28. januára (TASR) - Americký softvérový gigant Microsoft rokuje o prevzatí populárnej videoplatformy TikTok v USA. Oznámil to v pondelok (27. 1.) prezident Donald Trump, pričom zdôraznil, že by privítal súťaž o túto aplikáciu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Trump predtým uviedol, že o kúpe TikToku od jej čínskej materskej spoločnosti ByteDance hovoril s viacerými stranami vrátane svojho dôverníka Elona Muska. V USA vstúpil 19. januára do platnosti zákon, ktorý vyžaduje predaj aplikácie z dôvodov národnej bezpečnosti. TikTok a ByteDance sú podozrivé zo špionáže vzhľadom na ich blízkosť vláde v Pekingu.



Po tom, ako americký najvyšší súd zamietol žalobu proti zákazu, populárna aplikácia so 170 miliónmi používateľov len v USA zastavila svoje služby. O necelých 24 hodín neskôr však bola opäť dostupná, čo jej prevádzkovateľ zdôvodnil poskytnutím potrebných záruk zo strany prezidenta Trumpa. Zákon o zákaze aplikácie prijala administratíva bývalého prezidenta Joea Bidena pre obavy, že čínska vláda by mohla využiť rozsiahle údaje z TikToku na manipuláciu verejnej mienky v USA. TikTok toto tvrdenie odmieta.



Trump v prvý deň vo funkcii prezidenta podpísal príkaz, ktorý spoločnosti TikTok poskytuje ďalších 75 dní na rokovania predtým, ako nadobudne platnosť zákaz obľúbenej aplikácie. Nový prezident zároveň bagatelizoval obavy predchádzajúcej administratívy o súkromie a uviedol, že existujú "väčšie problémy" než to, že Čína má prístup k údajom o mladých užívateľoch TikToku.