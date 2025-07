Microsoft pokračuje v znižovaní počtov, prepustia tisícky zamestnancov

Seattle 2. júla (TASR) - Americká softvérová spoločnosť Microsoft zruší v rámci najnovšieho kola prepúšťania viac než 9000 pozícií. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na správu v denníku Seattle Times.



Spoločnosť uviedla, že plánuje znížiť počet zamestnancov približne o 4 %. To znamená zrušenie zhruba 9100 pracovných pozícií. Je to najväčšia jednorazová redukcia počtu pracovných miest od roku 2023. Firma, ktorá mala pred rokom približne 228.000 zamestnancov, sa k informáciám nevyjadrila.



Microsoft oznámil rušenie pracovných miest aj v máji, pričom vtedy uviedol, že počet pozícií zníži o 6000. So správou o ďalšom prepúšťaní prišla v júni agentúra Bloomberg, ktorá informovala, že spoločnosť čoskoro oznámi rušenie ďalších niekoľko tisíc miest, najmä v oblasti predaja. Ako vtedy uviedla, tento krok je súčasťou úsilia o zefektívnenie pracovných procesov v čase, keď technologický gigant výrazne zvyšuje investície do umelej inteligencie (AI).



Microsoft vo veľkom investuje do riešení založených na AI, ktoré sa snaží integrovať do svojich produktov a služieb. Spoločnosť si v tomto roku naplánovala kapitálové výdavky vo výške približne 80 miliárd USD (68,06 miliardy eur), pričom väčšina z nich je zameraná na rozširovanie dátových centier.



(1 EUR = 1,1755 USD)