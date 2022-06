Microsoft pre nepriaznivé kurzové vplyvy zhoršil odhad zisku

Redmond 2. júna (TASR) - Americký softvérový gigant Microsoft zhoršil vyhliadky na 4. kvartál súčasného obchodného roka v oblasti tržieb aj zisku. Ako dôvod firma uviedla nepriaznivé kurzové vplyvy. Informovali o tom agentúra Reuters a server RTTNews.



Microsoft vo štvrtok uviedol, že vo 4. kvartáli obchodného roka 2021/2022, ktorý sa skončí 30. júna, počíta s upraveným ziskom v rozmedzí od 16,85 miliardy do 17,43 miliardy USD (od 15,76 miliardy do 16,30 miliardy eur). Na akciu to predstavuje 2,24 USD až 2,32 USD. Pôvodne firma počítala so ziskom 17,10 miliardy až 17,67 miliardy USD (2,28 USD až 2,35 USD). Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávajú upravený zisk Microsoftu na úrovni 2,33 USD/akcia.



Spoločnosť skresala aj prognózu v oblasti tržieb. Zatiaľ čo pôvodne očakávala kvartálne tržby na úrovni 52,40 miliardy až 53,20 miliardy USD, teraz ich očakáva od 51,94 miliardy do 52,74 miliardy USD. Analytici predpokladajú, že Microsoft oznámi za 4. kvartál tržby na úrovni 52,87 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0692 USD)