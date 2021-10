Microsoft predbehol Apple a stal sa najhodnotnejšou firmou

Šéf spoločnosti Apple Tim Cook predstavuje nový iPhone 8, 12. septembra 2017, foto z archívu. Foto: TASR/AP

New York 31. októbra (TASR) - Microsoft v piatok (29. 10.) predbehol Apple a stal sa najhodnotnejšou verejne obchodovanou firmou na svete.Výsledky Apple zverejnené vo štvrtok (28. 10.) po zatvorení burzy sklamali očakávania trhu, čo spôsobilo oslabenie jeho akcií. Trhová kapitalizácia Microsoftu aktuálne predstavuje takmer 2,49 bilióna USD (2,14 bilióna eur) a Apple 2,46 bilióna USD.Tržby Apple sklamali prognózy trhu prvýkrát od mája 2017. Dôvodom sú problémy v rámci dodávateľských reťazcov. Šéf Apple Tim Cook v rozhovore pre CNBC uviedol, že nedostatky dodávok súčiastok spôsobili výpadok tržieb vo výške 6 miliárd USD. Ešte väčšie problémy však očakáva v prebiehajúcom štvrťroku.Predaj iPhonov počas troch mesiacov od júla do septembra medziročne vyskočil o 47 %, analytici však predpovedali ešte výraznejšie zvýšenie. Uvedené obdobie zahŕňalo len niekoľko dní, čo sa do predaja dostali nové iPhony 13.Naopak, tržby Microsoftu v uplynulom kvartáli prekonali očakávania trhu. Medziročne stúpli o 22 %. To bol ich najprudší nárast od roku 2018.Akcia Microsoftu si od začiatku roka polepšila o viac než 48 % a akcie Apple takmer o 13 %.(1 EUR = 1,1645 USD)