Microsoft sa zaviazal dodržiavať v EÚ miestnu legislatívu

Berlín 30. apríla (TASR) - Americký technologický gigant Microsoft sa zaviazal, že vo vzťahu k svojim zákazníkom v Európe bude dodržiavať platné pravidlá Európskej únie (EÚ). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, podľa ktorej sa spoločnosť snaží vyslať signál regulačným úradom na svojom kľúčovom trhu v čase, keď pod vedením amerického prezidenta Donalda Trumpa narastá obchodná a geopolitická neistota.



„Ako nadnárodná spoločnosť veríme v transatlantické väzby, ktoré podporujú vzájomný hospodársky rast a prosperitu,“ napísal prezident spoločnosti Microsoft Brad Smith v príspevku na blogu zverejnenom v stredu. Zdôraznil, že americká technologická spoločnosť podlieha miestnym zákonom, predpisom a vládam. „Ako každý občan a spoločnosť, aj my nie vždy súhlasíme s každou politikou každej vlády. Ale aj keď sme prehrali prípady na európskych súdoch, Microsoft dlhodobo rešpektuje a dodržiava európske zákony,“ dodal Smith.



Microsoft bude podľa neho naďalej chrániť súkromie európskych údajov a podporovať rozvoj širokého ekosystému pre riešenia umelej inteligencie (AI) a cloudové aplikácie v celej Európe. Dodal, že to zahŕňa európske právo hospodárskej súťaže a zákon EÚ o digitálnych trhoch, ako aj európske Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR).



Americký prezident odvolal takmer všetkých členov kľúčového výboru zodpovedného za monitorovanie rámcovej dohody medzi EÚ a Spojenými štátmi, ktorá upravuje bezpečnú výmenu osobných údajov cez Atlantik. V záujme odvrátenia obáv, že by Trumpova administratíva mohla získať prístup k európskym údajom, ponúkne spoločnosť Microsoft v budúcnosti ďalšie možnosti zabezpečenia a šifrovania, aby zabránila tretím stranám vrátane spoločnosti Microsoft v prístupe k údajom zákazníkov, uzavrel Smith.