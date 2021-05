Microsoft sľúbil, že umožní klientom v EÚ ukladať dáta v bloku

Brusel 6. mája (TASR) - Americký softvérový gigant Microsoft sa zaviazal, že umožní zákazníkom z verejného a podnikového sektora v Európskej únii (EÚ) uchovávať svoje údaje prostredníctvom cloudových služieb v rámci 27-členného bloku. Chce tak zabrániť obavám z prístupu vlády USA k citlivým informáciám.



Spoločnosť Microsoft „pôjde nad rámec našich existujúcich záväzkov v oblasti ukladania údajov a umožní vám spracovať a uložiť všetky vaše údaje v EÚ,“ uviedol Brad Smith, prezident amerického technologického giganta. „Inými slovami, nebudeme musieť presúvať vaše údaje mimo EÚ,“ napísal vo štvrtok v príspevku na svojom blogu.



Podľa Smitha tak Microsoft reaguje na zákazníkov, ktorí požadujú prísnejšie záväzky v oblasti tzv. rezidencie dát. Aktualizácie sa budú týkať základných cloudových služieb spoločnosti vrátane Azure, Microsoft 365 a Dynamics 365.



Transatlantická ochrana údajov vzbudzuje čoraz väčšie obavy, odkedy najvyšší súd EÚ minulý rok označil za neplatnú dohodu známu ako Privacy Shield (bezpečnostný štít), ktorá umožňovala firmám transfer údajov do USA. Podľa súdu táto dohoda nezachádzala dostatočne ďaleko na to, aby zabránila americkej vláde dostať sa k údajom európskych užívateľov.



Spoločnosť Microsoft prevádzkuje dátové centrá v 13 európskych krajinách vrátane Francúzska, Nemecka a Švajčiarska. Americký gigant dodal, že sa vzoprie žiadosti akejkoľvek vlády o poskytnutie údajov klientov z európskeho komerčného alebo verejného sektora, ak na to bude mať právny základ.