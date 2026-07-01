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Microsoft údajne plánuje zrušiť takmer 2,5 % pracovných miest
Prepúšťanie zasiahne tisíce pozícií v oblasti predaja, poradenských služieb, ako aj v hernej divízii Xbox, uviedol Business Insider. Microsoft medializované informácie odmietol komentovať.
Autor TASR
New York 1. júla (TASR) - Americký technologický koncern Microsoft plánuje prepustiť takmer 2,5 % svojich zamestnancov. Podrobnosti k najnovšiemu rušeniu pracovných spoločnosť oznámi už budúci týždeň, napísal v utorok (30. 6.) spravodajský portál Business Insider, ktorý sa odvolal na zdroje oboznámené so záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Prepúšťanie zasiahne tisíce pozícií v oblasti predaja, poradenských služieb, ako aj v hernej divízii Xbox, uviedol Business Insider. Microsoft medializované informácie odmietol komentovať. Softvérový gigant podľa hlásenia pre regulačné úrady k 30. júnu 2025 zamestnával na celom svete na plný úväzok približne 228.000 ľudí. Agentúra Bloomberg začiatkom tohto mesiaca napísala, že divízia Xbox plánuje rozsiahle prepúšťanie a znižovanie výdavkov na marketing.
Prepúšťanie zasiahne tisíce pozícií v oblasti predaja, poradenských služieb, ako aj v hernej divízii Xbox, uviedol Business Insider. Microsoft medializované informácie odmietol komentovať. Softvérový gigant podľa hlásenia pre regulačné úrady k 30. júnu 2025 zamestnával na celom svete na plný úväzok približne 228.000 ľudí. Agentúra Bloomberg začiatkom tohto mesiaca napísala, že divízia Xbox plánuje rozsiahle prepúšťanie a znižovanie výdavkov na marketing.