Microsoft už nemá exkluzívny prístup k nástroju ChatGPT od OpenAI
Softvérový gigant je jedným z prvých investorov v OpenAI, do ktorej vložil viac ako 13 miliárd dolárov (11,1 miliardy eur).
Autor TASR
New York 27. apríla (TASR) - Vývojár softvéru umelej inteligencie (AI), spoločnosť OPenAI, už svojmu kľúčovému investorovi, koncernu Microsoft, neposkytuje exkluzívny prístup ku svojej technológii. Tvorca nástroja ChatGPT tak teraz môže ponúkať všetky svoje nástroje aj konkurenčným poskytovateľom cloudových služieb, ako sú Amazon Web Services (AWS) alebo Google. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a televízie ORF.
Dohoda, ktorú v pondelok potvrdili obe spoločnosti, predpokladá, že Microsoft zostane hlavným poskytovateľom cloudových služieb pre OpenAi a jej programy môže používať až do roku 2032 na základe licenčnej zmluvy. Koncern zároveň po novom už nebude musieť vyplácať OpenAI podiel z tržieb.
Softvérový gigant je jedným z prvých investorov v OpenAI, do ktorej vložil viac ako 13 miliárd dolárov (11,1 miliardy eur). Vzhľadom na celkové trhové ocenenie spoločnosti OpenAI vo výške 850 miliárd USD má tento podiel v súčasnosti hodnotu približne 230 miliárd USD. Vďaka exkluzívnej dohode s vývojárom ChatGPT mohol Microsoft rýchlo rozšíriť svoje produkty o funkcie umelej inteligencie. Koncern si navyše zaistil rozsiahle práva na softvérové riešenia OpenAI ako protihodnotu za poskytnutie naliehavo potrebných výpočtových kapacít.
(1 EUR = 1,1712 USD)
Dohoda, ktorú v pondelok potvrdili obe spoločnosti, predpokladá, že Microsoft zostane hlavným poskytovateľom cloudových služieb pre OpenAi a jej programy môže používať až do roku 2032 na základe licenčnej zmluvy. Koncern zároveň po novom už nebude musieť vyplácať OpenAI podiel z tržieb.
Softvérový gigant je jedným z prvých investorov v OpenAI, do ktorej vložil viac ako 13 miliárd dolárov (11,1 miliardy eur). Vzhľadom na celkové trhové ocenenie spoločnosti OpenAI vo výške 850 miliárd USD má tento podiel v súčasnosti hodnotu približne 230 miliárd USD. Vďaka exkluzívnej dohode s vývojárom ChatGPT mohol Microsoft rýchlo rozšíriť svoje produkty o funkcie umelej inteligencie. Koncern si navyše zaistil rozsiahle práva na softvérové riešenia OpenAI ako protihodnotu za poskytnutie naliehavo potrebných výpočtových kapacít.
(1 EUR = 1,1712 USD)