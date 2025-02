Microsoft v Poľsku investuje 700 miliónov dolárov

Varšava 17. februára (TASR) - Spoločnosť Microsoft potvrdila ďalšiu veľkú investíciu v Poľsku vo výške 700 miliónov dolárov. Premiér Donald Tusk na pondelkovej tlačovej konferencii s prezidentom Microsoftu Bradom Smithom označil rozhodnutie technologického giganta za dôkaz dôvery v stabilitu poľskej ekonomiky a jej potenciál na rast, informuje varšavský spravodajca TASR.



Tusk v tejto súvislosti zdôraznil, že Poľsko sa stáva jedným z najatraktívnejších miest pre investície v Európe. "V časoch, keď sa hovorí o novom geopolitickom rozdelení a zmenách v politike Washingtonu, je dôležité, že takéto investície potvrdzujú silné vzťahy medzi USA a Poľskom," vyhlásil. Podľa neho investícia umožní poľským firmám, startupom a vedcom využívať najmodernejšie technológie v oblastiach dátových centier, cloudu a umelej inteligencie.



Brad Smith, prezident Microsoftu, označil projekt za druhú fázu expanzie spoločnosti v krajine. Pripomenul, že v roku 2020 Microsoft investoval v Poľsku miliardu dolárov do cloudových služieb. "Dnes ohlasujeme investíciu 700 miliónov dolárov, teda druhú fázu, ktorá bude realizovaná do roku 2026," uviedol. Dodal, že investícia posilní kybernetickú bezpečnosť Poľska a celej Európy a plánujú pri nej spolupracovať aj s poľskými ozbrojenými silami.



Tusk oznámil, že v marci sa stretne s poľskými odborníkmi v sektore umelej inteligencie a so zástupcami veľkých technologických firiem a startupov. Vysokú úroveň poľských odborníkov a vedcov v tejto oblasti podľa neho dokazuje aj napredujúci rozvoj poľského modelu umelej inteligencie Bielik.



Minulý štvrtok (13. 2.) sa poľský premiér stretol aj so šéfom Googlu Sundarom Pichaiom, s ktorým ohlásil zámer preškoliť milión Poliakov v moderných technológiách a podpísanie memoranda o využívaní umelej inteligencie v poľských strategických sektoroch.