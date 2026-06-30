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Microsoft v roku 2024/2025 odviedol v EÚ na daniach 6,3 mld. USD
Celosvetovo Microsoft v uplynulom obchodnom roku odviedol na daniach z príjmov právnických osôb približne 28,7 miliardy USD.
Autor TASR
Brusel 30. júna (TASR) - Technologický koncern Microsoft zaplatil v minulom obchodnom roku v Európskej únii na daniach z príjmov právnických osôb 6,3 miliardy dolárov (5,52 miliardy eur). Vyplýva to zo správy za účtovný rok 2024/2025 (do 30. júna 2025), ktorú získala v utorok agentúra DPA.
Leví podiel z celkový daní odvedených v EÚ pripadol na Írsko, ktoré je najdôležitejším prevádzkovým a finančným centrom Microsoftu v Európe. Vo fiškálnom roku 2024/2025 írske dcérske spoločnosti so 6654 zamestnancami vygenerovali tržby vo výške 196 miliárd USD a zisk pred zdanením vo výške 47,1 miliardy USD. Daň z príjmu odvedená v Írsku dosiahla v sledovanom období 5,6 miliardy USD.
Celosvetovo Microsoft v uplynulom obchodnom roku odviedol na daniach z príjmov právnických osôb približne 28,7 miliardy USD. Patrilo mu tak druhé miesto medzi najväčšími technologickými firmami v USA - po spoločnosti Apple, ktorej globálny daňový účet dosiahol 29,7 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1406 USD)
Leví podiel z celkový daní odvedených v EÚ pripadol na Írsko, ktoré je najdôležitejším prevádzkovým a finančným centrom Microsoftu v Európe. Vo fiškálnom roku 2024/2025 írske dcérske spoločnosti so 6654 zamestnancami vygenerovali tržby vo výške 196 miliárd USD a zisk pred zdanením vo výške 47,1 miliardy USD. Daň z príjmu odvedená v Írsku dosiahla v sledovanom období 5,6 miliardy USD.
Celosvetovo Microsoft v uplynulom obchodnom roku odviedol na daniach z príjmov právnických osôb približne 28,7 miliardy USD. Patrilo mu tak druhé miesto medzi najväčšími technologickými firmami v USA - po spoločnosti Apple, ktorej globálny daňový účet dosiahol 29,7 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1406 USD)