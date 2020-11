Dublin 23. novembra (TASR) - Americký softvérový gigant Microsoft vytvorí 200 vysokokvalifikovaných pracovných miest v Írsku. Nábor nových zamestnancov súvisí s investíciou vo výške 27 miliónov eur do nového technologického centra v krajine s rozlohou 10.000 štvorcových metrov.



Expanzia zvýši celkový počet zamestnancov amerického koncernu v Írsku zo súčasných 2500 na 2700.



Spoločnosť Microsoft Ireland už začala s náborom nových expertov, ktorí sa budú podieľať na vývoji cloudových služieb a technologických riešení pre zákazníkov na celom svete.



Podpredseda vlády Leo Varadkar, ktorý sa v Dubline stretol s riaditeľkou spoločnosti Microsoft Ireland Cathrionou Hallahanovou, označil toto oznámenie za „skutočne dobrú správu“.



Hallahanová poznamenala, že aj keď pandémia ochorenia COVID-19 tvrdo zasiahla mnohé odvetvia ekonomiky, technologický sektor vrátane írskeho počas blokád expandoval. Ale to podľa nej nebol dôvod na investíciu v krajine. „Dôvodom žiadnej z investícií, do ktorej vkladáte milióny dolárov, nie je jedna konkrétna vec,“ vyhlásila.



„Je to o všetkých našich malých i veľkých zákazníkoch, ktorí uskutočňujú digitálnu transformáciu svojich podnikov. A deje sa to v globálnom meradle. COVID-19 to zjavne pomohol urýchliť, pretože technológia je stredobodom toho, ako teraz komunikujeme, ako sa pripájame a ako fungujú firmy. Je to teda jeden z faktorov, ale nie jediný,“ dodala.



Ekonómovia pripomínajú, že írska daň z príjmu právnických osôb je jednou z najnižších v Európskej únii. Krajina je tak už dlho obľúbenou destináciou amerických firiem expandujúcich do zámoria.



Aj Facebook a Google majú európske sídlo v Írsku. A farmaceutické koncerny Pfizer a GlaxoSmithKline majú v krajine továrne aj výskumné pracoviská.



Apple minulý týždeň oslávil 40 rokov od založenia pobočky v Corku, druhom najväčšom meste v Írsku, kde zamestnáva viac ako 6000 ľudí.