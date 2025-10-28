< sekcia Ekonomika
Microsoft získal v spoločnosti OpenAI podiel 27 %
Akcie Microsoftu v reakcii na správu prechodne vzrástli približne o 3 %, vďaka čomu sa trhová kapitalizácia koncernu dostala nad hranicu 4 bilióny USD.
Autor TASR
San Francisco 28. októbra (TASR) - Softvérový gigant Microsoft získal v spoločnosti OpenAI po jej reštrukturalizácii podiel 27 % a zároveň si zabezpečil prístup k jej jazykovému nástroju ChatGPT do roku 2026. Podiel má v súčasnosti hodnotu približne 135 miliárd dolárov (115,98 miliardy eur), oznámil Microsoft v utorok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Akcie Microsoftu v reakcii na správu prechodne vzrástli približne o 3 %, vďaka čomu sa trhová kapitalizácia koncernu dostala nad hranicu 4 bilióny USD. Základná štruktúra OpenAI, v ktorej nezisková organizácia kontroluje podnik zameraný na zisk, zostáva aj po reštrukturalizácii zachovaná. Nezisková časť s názvom OpenAI Foundation drží 26-percentný podiel v skupine OpenAI Group, ktorá zodpovedá za komerčné aktivity spoločnosti. Zvyšných 47 % skupiny OpenAI Group po investíciách zo strany OpenAI Foundation a Microsoftu vlastnia súčasní a bývalí zamestnanci a investori.
Niekdajší spoluzakladateľ OpenAI Elon Musk sa snažil reštrukturalizáciu zmariť súdnou cestou. Technologický miliardár vlastní aj spoločnosť zaoberajúcu sa umelou inteligenciou xAi, ktorá vyvinula jazykový model Grok. Ten má podľa Muska konkurovať nástroju ChatGP, ktorý má podľa údajov OpenAI v súčasnosti približne 800 miliónov používateľov týždenne.
Microsoft ako jeden z prvých veľkých investorov podporil OpenAi v čase, keď spoločnosť približne pred tromi rokmi vytvorila model ChatGP. Výmenou za to si softvérový gigant zabezpečil prístup k technológiám OpenAI a integroval ich do svojich produktov.
(1 EUR = 1,164 USD)
Akcie Microsoftu v reakcii na správu prechodne vzrástli približne o 3 %, vďaka čomu sa trhová kapitalizácia koncernu dostala nad hranicu 4 bilióny USD. Základná štruktúra OpenAI, v ktorej nezisková organizácia kontroluje podnik zameraný na zisk, zostáva aj po reštrukturalizácii zachovaná. Nezisková časť s názvom OpenAI Foundation drží 26-percentný podiel v skupine OpenAI Group, ktorá zodpovedá za komerčné aktivity spoločnosti. Zvyšných 47 % skupiny OpenAI Group po investíciách zo strany OpenAI Foundation a Microsoftu vlastnia súčasní a bývalí zamestnanci a investori.
Niekdajší spoluzakladateľ OpenAI Elon Musk sa snažil reštrukturalizáciu zmariť súdnou cestou. Technologický miliardár vlastní aj spoločnosť zaoberajúcu sa umelou inteligenciou xAi, ktorá vyvinula jazykový model Grok. Ten má podľa Muska konkurovať nástroju ChatGP, ktorý má podľa údajov OpenAI v súčasnosti približne 800 miliónov používateľov týždenne.
Microsoft ako jeden z prvých veľkých investorov podporil OpenAi v čase, keď spoločnosť približne pred tromi rokmi vytvorila model ChatGP. Výmenou za to si softvérový gigant zabezpečil prístup k technológiám OpenAI a integroval ich do svojich produktov.
(1 EUR = 1,164 USD)