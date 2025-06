Microsoft zruší tisíce pracovných miest, najmä v oblasti predaja

New York 19. júna (TASR) - Americká softvérová spoločnosť Microsoft plánuje zrušiť tisíce pracovných miest, najmä v oblasti predaja. Krok je súčasťou úsilia o zefektívnenie pracovných procesov v čase, keď technologický gigant výrazne zvyšuje investície do umelej inteligencie (AI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg, ktorá sa v stredu (18. 6.) odvolala na zdroje oboznámené s problematikou.



Najnovšie prepúšťanie nasleduje po predchádzajúcom kole znižovania počtu pracovných miest, ktoré Microsoft uskutočnil v máji a ktoré zasiahlo približne 6000 zamestnancov. Microsoft vo veľkom investuje do riešení založených na AI, ktoré sa snaží integrovať do svojich produktov a služieb. Spoločnosť si v tomto roku naplánovala kapitálové výdavky vo výške približne 80 miliárd amerických dolárov (69,52 miliardy eur), pričom väčšina z nich je zameraná na rozširovanie dátových centier.



Microsoft by mal prepúšťanie oficiálne oznámiť začiatkom budúceho mesiaca. Na žiadosť agentúry o zaujatie stanoviska spoločnosť odmietla reagovať. V júni minulého roka Microsoft zamestnával na celom svete približne 228.000 ľudí.



(1 EUR = 1,1508 USD)