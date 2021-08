Microsoft zvýši o 20 % ceny za balík softvéru Microsoft 365

Redmond 19. augusta (TASR) - Americký softvérový gigant Microsoft vo štvrtok oznámil, že zvýši až o 20 % ceny za balík softvéru Microsoft 365, ktorý obsahuje obľúbené aplikácie ako Teams a Outlook.



Toto zvýšenie nadobudne účinnosť do šiestich mesiacov, uviedol Microsoft v príspevku na svojom blogu.



Microsoft 365 je základným kameňom segmentu produktivity a podnikových procesov, ktorý v uplynulom fiškálnom roku do 30. júna 2021 dosiahol tržby 53,9 miliardy USD (46,08 miliardy eur), čo bola zhruba tretina z celkových tržieb Microsoftu vo výške 168 miliárd USD.



Zdraženie sa dotkne komerčných zákazníkov a je prvé od čias, keď spoločnosť Microsoft spustila túto službu pred približne dekádou.



Jared Spataro, viceprezident pre Microsoft 365 uviedol, že spoločnosť od jeho spustenia pridala do balíka dve desiatky aplikácií. Zvýšenie ceny odráža zvýšenú hodnotu balíka.



Microsoft dodal, že nemení ceny softvéru pre spotrebiteľov ani v prípade vzdelávacej verzie softvéru.



(1 EUR = 1,1696 USD)