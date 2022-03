Miera evidovanej nezamestnanosti klesla vo februári na úroveň 6,86 %

Bratislava 18. marca (TASR) - Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla vo februári 2022 úroveň 6,86 %. Pri medzimesačnom porovnaní klesla o desatinu percentuálneho bodu. Vo februári minulého roku bola na úrovni 7,90 %. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR).



Úrad spresnil, že miera evidovanej nezamestnanosti vo februári klesla na úroveň 6,86 %, pričom v evidencii uchádzačov o zamestnanie klesol počet mladých ľudí do 29 rokov aj dlhodobo nezamestnaných. Za uplynulých päť mesiacov zostáva nezamestnanosť pod siedmimi percentami.



"Teší ma, že okamžite po uvoľnení pandemických opatrení nezamestnanosť na Slovensku opäť klesla. Som presvedčený, že k tomu prispeli aj dobre nastavené opatrenia z rezortu práce," povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina), ktorý očakáva, že nastolený trend bude pokračovať.



Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poukazuje aj na skutočnosť, že za posledný rok výrazne poklesol počet uchádzačov o zamestnanie. V evidencii úradov práce je ich v porovnaní s februárom minulého roka približne o 15 % menej.



"Veľká vďaka patrí všetkým našim ľuďom na úradoch, ktorí dokázali skutočne efektívne pretaviť podporné opatrenia rezortu do praxe," povedal generálny riaditeľ ÚPSVR Karol Zimmer. Vyzdvihol napríklad projekt Chyť sa svojej šance, v rámci ktorého bolo na podporu zamestnania už vyčlenených viac ako 12 miliónov eur.



Podľa Inštitútu sociálnej politiky sa slovenský pracovný trh dobre vyrovnal s negatívnym vplyvom pandémie. Potvrdzuje aj slová ministra o pozitívnom vplyve podpory Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny SR. Zaujímavosťou je, že popri mierne klesajúcej nezamestnanosti výrazne narastá počet voľných pracovných miest.



"Naďalej vidíme vysoké množstvo voľných pracovných miest, ktoré je náročné obsadiť domácimi pracovníkmi. Ich počet prekročil vo februári hranicu 79.000. Medzimesačne došlo k ich nárastu o viac ako 3000, teda o 4,25 %," zdôraznil analytik inštitútu Matúš Baliak.



Je podľa neho vysoko pravdepodobné, že významnú časť voľných pracovných pozícií by mohli obsadiť práve občania Ukrajiny. To sa však ukáže až v nasledujúcich mesiacoch, keďže februárové štatistiky nezamestnanosti ešte neukazujú vplyv vojny na Ukrajine na slovenský pracovný trh.