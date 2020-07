Miera evidovanej nezamestnanosti v SR v júni vzrástla na 7,40 %

Bratislava 20. júla (TASR) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v júni tohto roka dosiahla 7,40 %. Medzimesačne vzrástla o 0,20 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne sa zvýšila o 2,43 p. b. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR).



Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie v júni tohto roka dosiahol 203.586 osôb. Medzimesačne vzrástol o 2,69 %, medziročne vzrástol o 66.960 osôb.



Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahla v šiestom mesiaci tohto roka 8,20 %. Medzimesačne vzrástla o 0,24 p.b., medziročne stúpla o 2,16 p. b.



Úrady práce evidovali celkovo 225.508 ľudí bez práce, čo je v porovnaní s májom 2020 o 6349 osôb viac. V porovnaní s májom, keď vzrástol počet nezamestnaných o 14.679 ľudí, je to pokles o 8330 osôb.



V júni sa už do evidencie prihlásilo aj 4713 absolventov vysokých škôl, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium v tomto roku. Najviac sa ich evidovalo na úradoch práce v Prešove, a to 402, v Košiciach 373, v Bardejove 225 a v Nitre 217. Podľa odboru vzdelania pribudlo najviac evidovaných absolventov z ekonomických vied, konkrétne 735, lekárskych vied, ktorých bolo 514, absolventov nelekárskych zdravotníckych vied bolo 419 a absolventov pedagogických vied bolo 331.



Po troch mesiacoch evidujú úrady práce nárast voľných pracovných miest. Ku koncu júna tohto ich bolo 68.045, čo predstavuje medzimesačný nárast o 95 miest. Najviac voľných pozícií bolo v Bratislavskom kraji, a to 21.359, najmenej v Prešovskom kraji - 3998.



Celkovo bolo v júni tohto roka z evidencie úradov práce vyradených 16.956 uchádzačov o zamestnanie, 13.986 sa umiestnilo na trhu práce, pre nespoluprácu odišlo 63 osôb, ďalších 2907 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov, akými sú napríklad starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, či odchod do členského štátu Európskej únie a cudziny na dlhšie ako 15 dní.