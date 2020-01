Miera evidovanej nezamestnanosti vlani v decembri dosiahla 4,92 %

Bratislava 20. januára (TASR) - V decembri minulého roka dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku 4,92 %. Medzimesačne sa nezmenila, medziročne klesla o 0,12 percentuálneho bodu (p. b.). Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR.



Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v decembri 2019 dosiahol 135.517 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s novembrom 2019, vzrástol o 10 osôb, medziročne klesol o 2681 osôb, čo je o 1,94 % menej.



Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov dosiahla vlani v decembri 6,01 %. Medzimesačne sa nezmenila, medziročne klesla o 0,18 p. b.



Stav celkového počtu UoZ v decembri 2019 dosiahol 165.455 osôb. Medzimesačne sa znížil o 107 osôb, medziročne klesol o 4347 osôb, čo je 2,56 % menej.



V decembri minulého roka bol v štyroch krajoch zaznamenaný medzimesačný pokles nezamestnanosti. Najvýraznejší bol v Banskobystrickom a Prešovskom kraji. V štyroch krajoch bol zaznamenaný medzimesačný nárast nezamestnanosti.



Z regionálneho pohľadu najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti zaznamenal Prešovský kraj. Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (4,92 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj so 6,69 % a Košický kraj so 7,57 %.



Na okresnej úrovni bol v decembri 2019 v 41 okresoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 34 okresoch bol zaznamenaný nárast, v štyroch okresoch sa nezamestnanosť nezmenila.



Ku koncu decembra minulého roka úrady práce evidovali 92.316 voľných pracovných miest. V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo pokles o 5467 miest. Najviac voľných miest bolo v Bratislavskom kraji, a to 27.085, najmenej, 5157, ich bolo v Banskobystrickom kraji.



Nezamestnanosť v okrese Trenčín bola v decembri najnižšia na Slovensku

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti stúpla v decembri v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) medzimesačne o 0,03 percenta na úroveň 3,20 %. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.



Najvyššia miera nezamestnanosti v TSK bola v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 4,70 %. Nasledovali okresy Považská Bystrica (4,09 %), Partizánske (3,28 %), Púchov (3,01 %), Myjava (2,87 %), Bánovce nad Bebravou (2,85 %), Nové mesto nad Váhom (2,84 %) a Ilava (2,22 %).



Najnižšia miera nezamestnanosti v TSK bola v decembri v TSK v okrese Trenčín, kde klesla na 1,93 %. Miera nezamestnanosti v tomto okrese bola zároveň najnižšia spomedzi všetkých slovenských okresov.



Na Slovensku sa priemerná evidovaná miera nezamestnanosti medzimesačne nezmenila, zostala na úrovni 4,92 %. Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota (15,14 %), najnižšia v Trenčianskom okrese.