Miera inflácie v Estónsku sa v auguste vyšplhala na 6,1 %
Autor TASR
Tallinn 5. septembra (TASR) - Rast inflácie v Estónsku sa v auguste zrýchlil a dosiahol najväčšie tempo za zhruba dva roky. Ukázali to v piatok údaje štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Konkrétne, medziročná miera inflácie v Estónsku vzrástla v auguste 2025 na 6,1 % z 5,4 % v predchádzajúcom mesiaci. To je jej najvyššia úroveň od júla 2023.
K augustovej inflácii najviac prispelo zvýšenie cien potravín a nealkoholických nápojov o 9,2 %, čo bolo najviac od septembra 2023 (po ich náraste o 9,1 % v júli).
Zrýchlil sa aj rast cien v niekoľkých ďalších kategóriách: alkohol a tabak (na 6,2 % zo 4,9 %), doprava (na 9,7 % z 8,9 %), telekomunikácie (na 3,1 % z 1,9 %), zdravotníctvo (na 11 % z 10,5 %) a hotely, kaviarne a reštaurácie (na 5,5 % z 5,4 %).
Zároveň, ceny bývania v auguste ožili a vzrástli o 1,5 % po 1,8 % poklese v júli. Naopak, rast cien sa zmiernil v odvetví rekreácie a kultúry (na 8,2 % z 9 %) a rozličných tovarov a služieb (na 4,2 % zo 4,7 %).
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v auguste zvýšili o 1 %, čo bolo viac ako ich nárast o 0,6 % v júli a najväčšie tempo za štyri mesiace.
