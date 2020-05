Miera inflácie v eurozóne sa v máji spomalila na 0,1 %

Luxemburg 29. mája (TASR) - Miera inflácie v eurozóne sa tento mesiac výrazne spomalila. Uviedol to v piatok v predbežnom odhade štatistický úrad Európskej únie Eurostat. Dôvodom je prudký pokles cien energií a obmedzenie ekonomickej aktivity v menovej únii v dôsledku pandémie nového koronavírusu.



Medziročná miera inflácie dosiahla v máji podľa odhadov Eurostatu 0,1 %. V apríli predstavovala 0,3 %. Ako uviedla agentúra AFP, údaje budú kľúčovým faktorom počas budúcotýždňového zasadnutia Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá by mohla rozhodnúť o ďalších stimuloch.



Májový vývoj inflácie v eurozóne do veľkej miery ovplyvnili ceny energií. Tie klesli o 12 % po 9,7-percentnom poklese v apríli.



Ceny potravín, alkoholu a tabaku vzrástli podľa odhadov Eurostatu o 3,3 % po 3,6-percentnom raste v apríli. Ceny služieb sa zvýšili o 1,3 % oproti aprílovému rastu o 1,2 % a ceny priemyselných tovarov mimo energetického sektora spomalili tempo rastu na 0,2 % z 0,3 % v apríli.