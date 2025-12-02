< sekcia Ekonomika
Miera inflácie v eurozóne sa v novembri zvýšila na 2,2 %
Ekonómovia v priemere očakávali, že inflácia sa v novembri stabilizuje.
Autor TASR
Luxemburg 2. decembra (TASR) - Inflácia v eurozóne sa krátko pred nadchádzajúcim rozhodnutím Európskej centrálnej banky (ECB) o úrokových sadzbách nečakane zvýšila. Spotrebiteľské ceny v novembri medziročne vzrástli o 2,2 %, oznámil v utorok štatistický úrad Európskej únie Eurostat na základe svojho predbežného odhadu. V októbri miera inflácie predstavovala 2,1 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ekonómovia v priemere očakávali, že inflácia sa v novembri stabilizuje. ECB, ktorá bude 18. decembra opäť rozhodovať o kľúčových úrokových sadzbách pre eurozónu, považuje za optimálne, aby sa inflácia v strednodobom horizonte pohybovala na úrovni dvoch percent.
Jadrová miera inflácie, ktorá nezahŕňa kolísavé ceny energií, potravín, alkoholu a tabakových výrobkov, zostala minulý mesiac na nezmenenej úrovni 2,4 %, čo bolo v súlade s očakávaniami ekonómov.
Kľúčová depozitná sadzba ECB sa v súčasnosti nachádza na úrovni 2 %. ECB drží úroky na stabilnej úrovni od júna, keď ich znížila o 25 bázických bodov. Od júna 2024 sadzby zredukovala celkovo osemkrát, pričom depozitnú sadzbu znížila za toto obdobie na polovicu z pôvodných 4 %.
Finančné trhy na najbližšom zasadnutí ECB o úrokových sadzbách neočakávajú žiadne zmeny. Špekulácie o ďalšom znížení sadzieb sa po prelome rokov pravdepodobne zintenzívnia, keďže miera inflácie by mohla dočasne klesnúť pod cieľovú úroveň ECB, priblížil hlavný ekonóm Commerzbank Jörg Krämer.
