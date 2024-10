Miera inflácie v eurozóne v septembri klesla na 1,8 %

Luxemburg 1. októbra (TASR) - Medziročná miera inflácie v eurozóne v septembri 2024 klesla na 1,8 % z 2,2 % v auguste. Dostala sa tak pod cieľovú hranicu Európskej centrálnej banky (ECB), ktorou je inflácia na úrovni 2 %. TASR o tom informuje na základe predbežných údajov, ktoré v utorok zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.



Septembrová miera inflácie v euroregióne je najnižšia od apríla 2021 a tiež nižšia než 1,9 %, ktoré očakávali analytici.



Prispel k tomu strmší pokles cien energií (o -6 % oproti -3 % v auguste) a mierne spomalenie tempa rastu cien služieb (na 4 % zo 4,1 %). Na druhej strane, ceny potravín, alkoholu a tabaku vzrástli o niečo viac (o 2,4 % oproti 2,3 %).



Medziročná jadrová inflácia v eurozóne, bez nestálych cien potravín a energií, sa v septembri znížila tiež, na 2,7 % z 2,8 %.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v eurozóne v septembri stúpli len o 0,1 % po náraste o 0,3 % v auguste.



Spomedzi najväčších ekonomík bloku sa inflácia v septembri spomalila v Nemecku (na 1,8 % z 2 %), Francúzsku (na 1,5 % z 2,2 %), Taliansku (na 0,8 % z 1,2 %) aj v Španielsku (na 1,7 % z 2,4 %).



Najvyšší medziročný rast inflácie vykázali v septembri Belgicko (4,5 %) a Holandsko (3,3 %), zatiaľ čo najnižšiu infláciu mali v Írsku (0,2 %) a v Litve (0,4 %).



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v septembri najviac zvýšili v Grécku (1,7 %) a v Portugalsku (1,6 %) a najstrmšie klesli v Holandsku (-0,9 %) a Írsku (-0,8 %).



Miera inflácie v eurozóne sa niekoľko rokov držala nad cieľom centrálnej banky, pričom rastúce náklady na energie a prekážky vo výrobe po opätovnom otvorení tovární po pandémii, ako aj výdatná fiškálna podpora, to všetko zdvihlo infláciu do konca roka 2022 nad 10 %.



Ale rekordná séria zvyšovania úrokových sadzieb ECB skrotila rast cien a predstavitelia banky teraz diskutujú o tom, ako rýchlo by mali zredukovať náklady na pôžičky.



ECB už znížila svoje úrokové sadzby v júni a septembri. Prezidentka banky Christine Lagardová vyslala v pondelok (30. 9.) doteraz najjasnejší signál, že ďalšie zníženie môže prísť neskôr v tomto mesiaci vzhľadom na optimistické cenové trendy.