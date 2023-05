Miera inflácie v Maďarsku v apríli klesla na päťmesačné minimum

Budapešť 10. mája (TASR) - Tempo rastu spotrebiteľských cien v Maďarsku sa v apríli 2023 spomalilo. A viac, ako očakávali ekonómovia. Prispelo k tomu najmä miernejšie zvýšenie cien potravín, energií a tovarov dlhodobej spotreby. Ukázali to v stredu údaje Centrálneho štatistického úradu (KSH). TASR správu prevzala z agentúry MTI.



Podľa štatistík medziročná miera inflácie v Maďarsku sa v apríli 2023 znížila na päťmesačné minimum 24 % z 25,2 % v predchádzajúcom mesiaci. Analytici pritom očakávali, že klesne o niečo menej, na 24,2 %.



Zo štatistík ďalej vyplýva, že v apríli sa zmiernil rast cien potravín (na 37,9 % zo 42,6 % v marci), elektriny, plynu a iných palív (na 41,8 % zo 43,1 %) a tovarov dlhodobej spotreby (na 9,3 % z 11,2 %). Ceny motorových palív, ktoré boli do začiatku decembra pre domácnosti zastropované, vzrástli o 26 %.



A zároveň, v apríli sa zrýchlil rast cien alkoholických nápojov a tabaku (na 20,5 % z 19,7 %) aj služieb (na 14,1 % z 13 %).



Jadrová miera inflácie, ktorá nezahŕňa nestále položky, ako sú potraviny a energie, vzrástla v apríli medziročne o 24,8 % po tom, ako v marci dosiahla 27-ročné maximum 25,7 %. To bolo menej než 25,1 %, ktoré očakávali analytici.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v Maďarsku v apríli vzrástli o 0,7 % (o 0,8 % v marci).