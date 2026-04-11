Miera inflácie v Nórsku zrýchlila na najvyššiu úroveň za pol roka
Spotrebiteľské ceny sa v marci zvýšili medziročne o 3,6 %, zatiaľ čo vo februári rast dosiahol 1,7 %.
Autor TASR
Oslo 11. apríla (TASR) - Inflácia v Nórsku zaznamenala v marci prudké zrýchlenie, pričom sa dostala na najvyššiu úroveň za šesť mesiacov. Uviedol to koncom týždňa nórsky štatistický úrad, ktorého údaje priniesla agentúra DPA.
Spotrebiteľské ceny sa v marci zvýšili medziročne o 3,6 %, zatiaľ čo vo februári rast dosiahol 1,7 %. Marcová inflácia je tak najvyššia od septembra minulého roka, v ktorom sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 3,8 %.
Výrazne sa zrýchlilo tempo rastu nákladov na bývanie a s tým spojené energie, ako aj nákladov na dopravu. V prvom prípade vzrástli v marci o 4,9 % po februárovom raste o 2,2 %, v druhom o 4,2 % po februárovom zvýšení o 3,2 %.
Ešte výraznejšiemu zrýchleniu inflácie zabránil vývoj v oblasti cien potravín a nealkoholických nápojov. Zatiaľ čo vo februári tieto ceny vzrástli medziročne o 3,3 %, minulý mesiac ich rast dosiahol 1,6 %.
V dôsledku tohto vývoja sa jadrová inflácia očistená o nestabilné ceny potravín a energií udržala na pôvodnej úrovni. Rovnako ako vo februári, aj v marci dosiahla 3 %.
Nórsky štatistický úrad zároveň zverejnil údaje o vývoji priemyselnej produkcie za mesiac február. Uviedol, že produkcia klesla medzimesačne o 0,7 %, zatiaľ čo v januári sa o 1,2 % zvýšila. Dôvodom je najmä vývoj produkcie vo výrobnom sektore, ktorá zaznamenala pokles.
