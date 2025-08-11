< sekcia Ekonomika
Miera inflácie v Taliansku v júli vzrástla o 1,7 %
Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále ceny potravín a energií, v júli stagnovala na júnovej úrovni 2 %.
Autor TASR
Rím 11. augusta (TASR) - Medziročný rast inflácie v Taliansku zostal v júli stabilný na júnovej úrovni 1,7 %. Ukázali to v pondelok spresnené údaje štatistického úradu ISTAT, ktoré potvrdili rýchly odhad. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Spresnené štatistiky odhalili, že v júli sa v tretej najväčšej ekonomike eurozóny zrýchlil rast cien nespracovaných potravín na 5,1 % zo 4,2 % v júni, spracovaných potravín na 2,8 % z 2,7 % aj služieb na 2,2 % z 1,6 %. No zároveň sa spomalilo tempo rastu cien regulovaných energií na 17,1 % z 22,6 %.
Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále ceny potravín a energií, v júli stagnovala na júnovej úrovni 2 %.
V medzimesačnom porovnaní sa index spotrebiteľských cien (CPI) v Taliansku v júli zvýšil o 0,4 %.
Medziročný rast harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa v prípade Talianska v júli posunul na 1,7 % z júnových 1,8 %. Medzimesačne sa HICP znížil o 1 %.
