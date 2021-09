Miera inflácie v USA by mohla zostať vysoká dlhšie, ako sa očakávalo

Washington 28. septembra (TASR) – Miera inflácie v Spojených štátoch by mohla zostať vysoká dlhšie, ako sa očakávalo, domnieva sa šéf Federálneho rezervného systému Fed Jerome Powell.



Spotrebiteľské ceny v USA v auguste medziročne vzrástli o 5,3 % po zvýšení o 5,4 % v predchádzajúcom mesiaci.



Predseda Fedu (ktorý plní úlohu americkej centrálnej banky) zopakoval, že inflácia sa bude pohybovať nad cieľovou 2 % úrovňou aj v nasledujúcich mesiacoch, kým začne klesať.



Podľa Powella vzhľadom na to, že sa americká ekonomika opäť otvára vďaka pokroku pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19 a výdavky domácností ožívajú, očakáva tlak na rast cien, a to najmä pre problémy s dodávateľskými reťazcami v niektorých sektoroch.



Vplyv týchto faktorov je väčší a potrvá dlhšie, ako Fed pôvodne odhadoval, ale bude sa zmierňovať a inflácia začne neskôr klesať späť k 2 % cieľovej hranici.



Predseda Fedu poznamenal, že ekonomika Spojených štátov v 1. polroku rástla výrazným tempom a predpokladá, že výrazný rast pokračuje aj v 2. polroku. Dodal, že Fed urobí všetko, čo je v jeho silách, aby podporil ekonomiku tak dlho, ako bude potrebné na dokončenie jej zotavenia z krízy spôsobenej pandémiou nového koronavírusu.