Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 12. august 2025Meniny má Darina
< sekcia Ekonomika

Miera inflácie v USA zostala v júli stabilná na úrovni 2,7 %

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Analytici pritom očakávali, že sa tempo rastu inflácie v USA v júli mierne zrýchli na 2,8 % vzhľadom na clá prezidenta Donalda Trumpa, ktoré zvyšujú ceny tovarov.

Autor TASR
Washington 12. augusta (TASR) - Medziročná miera inflácie v USA zostala v júli 2025 stabilná, na júnovej úrovni 2,7 %. Ukázali to v utorok údaje štatistického oddelenia amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.

Analytici pritom očakávali, že sa tempo rastu inflácie v USA v júli mierne zrýchli na 2,8 % vzhľadom na clá prezidenta Donalda Trumpa, ktoré zvyšujú ceny tovarov.

V medzimesačnom porovnaní index spotrebiteľských cien v júli podľa očakávania vzrástol o 0,2 %, o niečo viac než v júni, keď stúpol o 0,3 %.

Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále ceny potravín a energií stúpla v júli na päťmesačné maximum 3,1 % z 2,9 % v júni. Tento výsledok prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali, že dosiahne 3 %. Medzimesačne sa jadrová inflácia v júli zvýšila o 0,3 % (o 0,2 % v júni).
.

Neprehliadnite

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške

ŠEPEĽOVÁ: Hrať na MS je jedinečné a dúfam, že si to budeme pamätať