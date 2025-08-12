< sekcia Ekonomika
Miera inflácie v USA zostala v júli stabilná na úrovni 2,7 %
Autor TASR
Washington 12. augusta (TASR) - Medziročná miera inflácie v USA zostala v júli 2025 stabilná, na júnovej úrovni 2,7 %. Ukázali to v utorok údaje štatistického oddelenia amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.
V medzimesačnom porovnaní index spotrebiteľských cien v júli podľa očakávania vzrástol o 0,2 %, o niečo viac než v júni, keď stúpol o 0,3 %.
Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále ceny potravín a energií stúpla v júli na päťmesačné maximum 3,1 % z 2,9 % v júni. Tento výsledok prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali, že dosiahne 3 %. Medzimesačne sa jadrová inflácia v júli zvýšila o 0,3 % (o 0,2 % v júni).
