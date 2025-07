Miera inflácie vo Francúzsku zostala v júli stabilná

Paríž 31. júla (TASR) - Medziročné tempo rastu inflácie vo Francúzsku sa v júli nezmenilo a zostalo na júnovej úrovni 1 %. Ukázali to vo štvrtok predbežné údaje štatistického úradu INSEE. Ekonómovia takýto výsledok očakávali. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Štatistiky odhalili, že ceny energií v druhej najväčšej ekonomike eurozóny v júli medziročne klesli o 7,2 %. To je viac ako v júni, keď sa znížili o 6,7 %. Je to dôsledok bázického efektu po výraznom náraste cien plynu v júli 2024.



Ceny priemyselného tovaru sa v júli znížili rovnako ako v júni (-0,2 %), zatiaľ čo ceny potravín vzrástli o niečo viac (1,6 % oproti 1,4 %), rovnako ako ceny služieb (2,5 % oproti 2,4 %).



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny vo Francúzsku v júli zvýšili o 0,2 % po náraste o 0,4 % v júni. Prekonali tak prognózy ekonómov, ktorí očakávali, že stúpnu o 0,1 %. Hlavný tlak na rast malo sezónne zvýšenie nákladov na služby, najmä v doprave a ubytovaní, a v menšej miere aj cien energií. Medzitým ceny priemyselného tovaru klesli v dôsledku letných výpredajov.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa vo Francúzsku v júli zvýšil medziročne o 0,9 %, rovnako ako v júni, a medzimesačne vzrástol o 0,3 % (0,4 % v júni).