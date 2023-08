Miera neobsadenosti kancelárskych priestorov je rekordne vysoká

Frankfurt nad Mohanom 26. augusta (TASR) - V čase pretrvávajúceho záujmu o prácu z domu je na celom svete viac prázdnych kancelárskych priestorov ako kedykoľvek predtým. V prvom polroku dosiahla miera neobsadenosti rekordných 15,6 %. TASR o tom informuje na základe správy DPA, ktorá sa odvolala na štúdiu poradenskej spoločnosti Jones Lang LaSalle (JLL).



Zatiaľ čo v Európe miera neobsadenosti stagnovala na úrovni 7,6 %, v ázijsko-tichomorskom regióne výrazne vzrástla na viac ako 15 % a v Severnej Amerike na takmer 20 %, čo znamená, že každá piata kancelária tam bola neobsadená. Správa vychádza z prieskumu na približne 100 realitných trhoch na celom svete.



V prvom polroku sa celosvetovo znížil aj počet prenajatých kancelárií. V Európe počty prenájmov klesli o štvrtinu, k čomu prispel aj slabý hospodársky rast.



Spoločnosti sa presúvajú do menších a centrálne umiestnených priestorov, alebo sa snažia opätovne prerokovať súčasné nájomné zmluvy s cieľom znížiť náklady, uviedla zástupkyňa JLL Hela Hinrichsová.



Podľa odhadov JLL pribudne do konca roka viac ako 17 miliónov štvorcových metrov dokončených kancelárskych priestorov, čo znamená, že miera neobsadenosti sa ešte zvýši. Od pandémie nového koronavírusu sa práca z domu stala neoddeliteľnou súčasťou pracovného života, hoci niektoré spoločnosti medzitým zvolávajú zamestnancov späť do kancelárií.