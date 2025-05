Miera nezamestnanosť vo Francúzsku v 1. štvrťroku mierne stúpla

Paríž 16. mája (TASR) - Miera nezamestnanosti vo Francúzsku v 1. štvrťroku 2025 podľa očakávania mierne vzrástla. Oznámil to v piatok štatistický úrad INSEE. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa štatistík sa miera nezamestnanosti v druhej najväčšej ekonomike eurozóny v prvých troch mesiacoch 2025 zvýšila na 7,4 % zo 7,3 % v predchádzajúcom kvartáli. To sa zhoduje s predpoveďami ekonómov. Počet nezamestnaných pritom v sledovanom období vzrástol o 64.000 na 2,4 milióna osôb.



INSEE uviedol tiež, že vo vekovej vekovej skupine do 24 rokov miera nezamestnanosti v období január - marec 2025 stúpla oproti 4. štvrťroku len o 0,1 percentuálneho bodu na 19,2 %, čo však bolo o 1,1 bodu viac ako pred rokom, v 1. štvrťroku 2024.



V hlavnej vekovej kategórii 25 až 49 rokov dosiahla miera nezamestnanosti 6,7 %, čo predstavuje medzikvartálny nárast o 0,1 bodu a medziročný pokles o 0,1 bodu. V skupine nad 50 rokov zostala miera nezamestnanosti v medzikvartálnom porovnaní stabilná na úrovni 4,7 %, čo bolo o 0,3 bodu menej ako v rovnakom období minulého roka.