Miera nezamestnanosti sa v roku 2023 prvýkrát dostala pod úroveň 6 %

Bratislava 4. marca (TASR) - Ukazovatele nezamestnanosti v SR sa vlani medziročne zlepšili, keď počet ľudí bez práce aj miera nezamestnanosti klesli druhý rok za sebou. V súhrne za celý rok 2023 bolo na Slovensku podľa metodiky Výberového zisťovania pracovných síl bez práce takmer 162.000 osôb, medziročne tento počet klesol o 8500 osôb. Miera nezamestnanosti tak klesla na hodnotu 5,8 %. V pondelok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Väčšina nezamestnaných je bez práce 12 a viac mesiacov, aktuálne v roku 2023 to bolo 65 % nezamestnaných. "Pozitívom vývoja počas roka 2023 bolo, že úbytok nezamestnaných počas roka 2023 nastal najmä v kategórii dlhodobo nezamestnaných," uviedol ŠÚ SR.



Z regionálneho hľadiska na celoročnej báze počet nezamestnaných aj miera nezamestnanosti medziročne klesli v šiestich z ôsmich krajov Slovenska. Najvýraznejší absolútny úbytok počtu ľudí bez práce, o viac ako 2500 osôb, bol v Banskobystrickom kraji a v Nitrianskom kraji. Po zohľadnení veľkostnej rôznorodostí regiónov, percentuálne (relatívne) najdynamickejšie medziročne klesli počty ľudí bez práce v Nitrianskom, Žilinskom a Trnavskom kraji. Išlo o zníženie počtu nezamestnaných o viac ako 10 %. Naďalej platí, že dve tretiny nezamestnaných Slovenska žili v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji.



V piatich krajoch na západe a severozápade Slovenska bola miera nezamestnanosti v celoročnom priemere prvýkrát na úrovni alebo pod úrovňou 4 %. V Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji to bolo výrazne viac, a to od 9 % do 11 %. V Prešovskom a významnejšie aj v Banskobystrickom kraji sa situácia medziročne zlepšila. Jediným regiónom so zhoršením situácie bol Košický kraj, kde sa miera nezamestnanosti počas roka 2023 mierne zvýšila na 9,9 %.