Miera nezamestnanosti v Británii aj mzdy v 1. štvrťroku vzrástli

Londýn 14. mája (TASR) - Miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve v 1. štvrťroku 2024 vzrástla na najvyššiu úroveň od minulého leta, zatiaľ čo miera zamestnanosti stagnovala a tempo rastu miezd prekonalo očakávania. Ukázali to v utorok údaje štatistického úradu ONS. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Podľa najnovších štatistík sa miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve za tri mesiace do konca marca 2024 zvýšila na 4,3 % zo 4,2 % v predchádzajúcich troch mesiacoch do konca februára. Dosiahla tak najvyššiu hodnotu od obdobia máj - júl 2023.



Počet nezamestnaných pritom stúpol o 46.000 na 1,49 milióna osôb.



Počet zamestnaných medzitým vzrástol o 17.000 na 33 miliónov ľudí, ale miera zamestnanosti zostala v sledovanom období nezmenená, na úrovni 74,5 %.



Štatistiky tiež odhalili, že aj medziročný rast priemernej mzdy bez odmien v období január - marec stagnoval na úrovni 6 %, ktorú dosiahol za tri mesiace do konca februára. Ekonómovia pritom očakávali, že sa zníži na 5,9 %.



Kolísavejší údaj, teda rast priemernej mzdy vrátane odmien, sa za tri mesiace do marca 2024 zvýšil medziročne o 5,7 %, rovnako ako v predchádzajúcich troch mesiacoch, a prekonal odhady ekonómov, ktorí očakávali, že klesne na 5,5 %.



Rast miezd v súkromnom sektore, kľúčový údaj, ktorý pozorne sleduje britská centrálna banka (Bank of England), sa mierne znížil na 5,9 % zo 6 %.



Po očistení o infláciu rast miezd v reálnom vyjadrení dosiahol 1,7 % v prípade miezd vrátane odmien a 2 % pre mzdy bez odmien.