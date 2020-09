Miera nezamestnanosti v Británii do konca júla vzrástla

Londýn 15. septembra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Británii za tri mesiace do konca júla vzrástla, prvýkrát od marcových blokád na zabránenie šíreniu nového koronavírusu. A zároveň zamestnanosť aj priemerná mzda s odmenami klesli. Ukázali to v utorok údaje štatistického úradu ONS.



Konkrétne sa miera nezamestnanosti v období máj - júl 2020 zvýšila na 4,1 % z 3,9 %, čo je úroveň, na ktorej sa držala od začiatku roka 2020. Tento výsledok sa zhoduje s odhadmi ekonómov.



Obrovský vládny program podpory zamestnanosti (kurzarbeit) zabránil mnohým prepúšťaniam. Ale vzhľadom na to, že tento program sa v októbri končí, analytici počítajú s rastom nezamestnanosti aj v ďalších mesiacoch.



Štatistiky ukázali tiež, že počet nezamestnaných v Spojenom kráľovstve sa v sledovanom období medziročne zvýšil o 76.000 na 563.000.



Počet zamestnancov na výplatných listinách firiem sa do konca júla znížil o približne 695.000 od marca, keď začala vláda zavádzať blokády.



ONS ďalej informoval, že priemerná mzda vrátane odmien klesla za tri mesiace do konca júla o 1 % a priemerná mzda bez odmien sa zvýšila o 0,2 %.



Predbežné augustové údaje naznačujú, že počet žiadateľov o podporu minulý mesiac stúpol o 73.700 na 2,7 milióna. Ekonómovia však očakávali, že sa zvýši o 100.000.



Centrálna banka, Bank of England, predpovedala, že miera nezamestnanosti v Británii dosiahne na konci tohto roka 7,5 %.



Firmy z odvetvia cestovného ruchu a maloobchodní predajcovia už ohlásili veľké straty pracovných miest.