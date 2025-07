Miera nezamestnanosti v Británii dosiahla štvorročné maximum

Londýn 17. júla (TASR) - Miera nezamestnanosti vo Veľkej Británii dosiahla najvyššiu úroveň za posledné štyri roky, zatiaľ čo zamestnanci čelili ďalšiemu spomaleniu rastu miezd. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá zverejnila vo štvrtok údaje britského štatistického úradu (ONS).



Miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve sa za tri mesiace do konca mája zvýšila na 4,7 % zo 4,6 % v predchádzajúcom trojmesačnom období. Podľa ONS to predstavuje najvyššiu úroveň od júna 2021. Mzdy sa bez započítania bonusov v sledovanom období v priemere zvýšili o 5 %, čo bola najnižšia miera rastu za takmer tri roky.



Údaje poukazujú na dodatočný tlak na britskom trhu práce, a to niekoľko dní po tom, ako guvernér britskej centrálnej banky vyhlásil, že Bank of England je pripravená výraznejšie znížiť úrokové sadzby, ak zaznamená, že trh práce sa spomaľuje.