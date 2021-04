Miera nezamestnanosti v Británii klesla na 4,9 %

Londýn 20. apríla (TASR) - Britská nezamestnanosť sa za tri mesiace do februára nečakane znížila.



Miera nezamestnanosti za tri mesiace od decembra do februára klesla na 4,9 %, uviedol britský štatistický úrad. Za tri mesiace od novembra do januára dosiahla 5 %. Ekonómovia počítali s nárastom na 5,1 %.



Miera zamestnanosti sa zároveň znížila o 0,1 percentuálneho bodu na 75,1 %.



Medziročný rast priemerného platu pokračoval v posilňovaní. Za tri mesiace do februára priemerný plat vrátane odmien medziročne stúpol o 4,5 % a priemerný plat bez odmien o 4,4 %.